북중미 월드컵 '홍명보호 첫 상대' 체코, 최종 명단 26명 확정

▲ 북중미 월드컵에 나서는 체코 축구 대표팀의 최종 명단

홍명보호의 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 상대인 체코가 자국 리그 소속 선수들을 대거 포함한 26명의 최종 명단을 확정했습니다.체코축구협회는 오늘(1일) 홈페이지를 통해 2026 북중미 월드컵에 나설 26명의 최종 명단을 발표했습니다.앞서 체코축구협회는 지난달 21일 29명의 예비 명단을 발표했고, 미로슬라프 쿠베크 감독은 이날 체코 프라하에서 치러진 코소보와 평가전에서 2대 1 승리를 따낸 뒤 예비 명단에 포함됐던 3명의 선수를 제외한 최종 명단을 확정했습니다.체코는 한국시간으로 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라에서 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀과 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 치릅니다.이날 발표된 최종명단에서 가장 눈길을 끄는 것은 26명의 선수 가운데 17명이 자국 선수로 꾸려졌다는 점입니다.17명의 자국 선수 가운데 10명이 슬라비아 프라하에서 한솥밥을 먹는 선수여서 끈끈한 조직력이 강점으로 떠올랐습니다.독일 분데스리가에서 활약하는 공격수 파트리크 시크(레버쿠젠), 체코 대표팀 역대 최다 경기(89경기) 출전 선수인 미드필더 토마시 소우체크(웨스트햄)를 필두로 미드필더 파벨 슐츠(리옹), 수비수 라디슬라프 크레이치(울버햄프턴)와 블라디미르 초우팔, 로빈 흐라냐치, 공격수 아담 흘로제크(이상 호펜하임) 등 유럽 빅리그에서 뛰는 멤버들도 포진했습니다.더불어 이날 코소보와 평가전을 통해 A매치 데뷔전을 치른 '17살 미드필더' 후고 소후레크(스파르타 프라하)의 '깜짝 발탁'도 눈에 띕니다.특히 '주장'인 미드필더 소우체크의 키는 192㎝, 간판 스트라이커 시크의 키는 191㎝, 공격수 흘로제크의 키는 188㎝의 장신이어서 홍명보호로선 '키 높이 축구'에 대한 대비책 마련이 필요한 상황입니다.쿠베크 감독은 "정말 무거운 마음으로 고심 끝에 내린 결정이다. 지도자 생활 중에서 가장 힘든 순간이었다"라며 "3명의 선수에게 함께 갈 수 없다는 소식을 전해야만 했다. 오랜 논의와 장단점 분석 끝에 내린 결정이었다"고 말했습니다.그는 "우리의 목표는 반드시 조별리그를 통과하는 것"이라며 "남은 기간 공수 양면의 짜임새를 정교하게 가다듬기 위해 전술 훈련에 매진할 예정"이라고 덧붙였습니다.최종 명단을 확정한 체코 대표팀은 미국으로 이동해 현지시간 5일 미국 뉴저지에서 과테말라와 월드컵 본선에 대비한 마지막 평가전을 치를 예정입니다.◇ 2026 북중미 월드컵 체코 대표팀 최종 명단(26명)▲ 골키퍼(GK) = 루카시 호르니체크(브라가), 마테이 코바르(에인트호번), 인드르지흐 스타네크(슬라비아 프라하)▲ 수비수(DF) = 블라디미르 초우팔, 로빈 흐라냐치(이상 호펜하임), 다비드 도우데라, 토마시 홀레시, 슈테판 할로우페크, 다비드 유라세크, 다비드 지마(이상 슬라비아 프라하), 라디슬라프 크레이치(올버햄프턴), 야로슬라프 젤레니(스파르타 프라하)▲ 미드필더(MF) = 루카시 체르프, 알렉산드르 소이카, 데니스 비신스키(이상 빅토리아 플젠), 블라디미르 다리다(흐라네츠 크랄로베), 루카시 프로보트, 미할 사딜레크(슬라비아 프라하), 후고 소후레크(스파르타 프라하), 토마시 소우체크(웨스트햄), 파벨 슐츠(리옹)▲ 공격수(FW) = 아담 흘로제크(호펜하임), 토마시 호리, 모이미르 히틸(이상 슬라비아 프라하), 얀 쿠흐타(스파르타 프라하), 파트리크 시크(레버쿠젠)(사진=체코축구협회 홈페이지 캡처, 연합뉴스)