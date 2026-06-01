[스브스夜] '미우새' 박준금, "생일 선물로 각 그랜져 받아···하지만 금수저는 아니야"···금수저썰 해명

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박준금이 금수저썰에 대한 해명을 했다.31일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 박준금의 집을 찾아간 미우새 아들들의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 박준금은 자신의 집을 공개해 눈길을 끌었다. 화려한 소품부터 화려한 의상을 본 후배들은 박준금에 대한 금수저썰을 언급했다.이에 박준금은 "어릴 때 잘 사는 집은 아니었다. 엄마가 결혼을 하셨는데 집에 수저밖에 없었다고 하더라"라고 말문을 열었다.이어 그는 "그러다 어머니의 건강이 악화됐다. 그러다가 엄마가 돌아가셨는데 그 후부터 아버지가 돈을 잘 버시기 시작했다. 그래서 그 호강들을 딸들이 대신했다"라고 덧붙였다.그리고 박준금은 "어느 날 아버지가 키 하나를 던지면서 주자창에 나가보라고 하더라. 밖으로 나가봤더니 그 유명한 각 그랜저가 있었다. 생일 선물로 각 그랜저를 선물 받았다"라고 아버지와의 일화를 공개해 모두를 놀라게 했다.이어 박준금은 또 다른 일화를 공개했다. 그는 "아버지가 경상도 출신인데 먹고 살 게 없어서 첫사랑을 버리고 춘천으로 가셨다. 그렇게 춘천 분인 어머니와 만났다"라고 했다.박준금은 "아버지의 첫사랑이 따로 있었다. 그분 이름이 금*이었다고 했다. 어머니가 돌아가신 다음에 아버지의 첫사랑 이야기를 알았다. 그런데 나를 낳았는데 내가 그 아버지의 첫사랑을 닮아서 이름에 금 자를 넣었다더라"라며 놀라운 이야기를 공개해 모두를 당황하게 만들었다.한편 이날 방송에서는 최근 결혼한 정석용을 위해 그의 딸 사진을 가상으로 만들어 공개했다. 또한 그의 절친 임원희의 가상 딸 사진도 공개해 눈길을 끌었다.이에 정석용은 "역시 내 딸이 정이 확 간다. 원희 딸은 원희를 닮은 거냐? 그런데 왜 귀엽냐"라고 말해 웃음을 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)