최대 40억 포상 부동산 탈세 제보, 서울 등 수도권에 81% 몰려

▲ 서울 아파트

국세청 부동산 탈세 신고센터에 접수된 제보 10건 중 8건이 서울과 경기, 인천 등 수도권에 집중된 것으로 나타났습니다.오늘(1일) 국회 재정경제기획위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원실이 국세청에서 제출받은 '지방청별 부동산 탈세 신고센터 접수 건수' 자료에 따르면, 작년 11월 출범 이래 지난 3월 말까지 총 780건의 탈세 제보 중 633건(81%)이 서울·중부·인천청 등 수도권 관할청에 집중됐습니다.수도권에서는 서울청이 322건으로 가장 많았고, 중부청 164건, 인천청 147건 순이었습니다.대전(47)·광주(44)·대구(9)·부산청(47) 등 비수도권 4개 지역의 접수 건수는 147건에 그쳤습니다.올해 1월에 제보가 몰렸는데, 이때도 수도권 쏠림이 두드러졌습니다.1월 한 달간 전체의 37%에 달하는 291건이 접수됐고, 작년 11월(136건), 작년 12월(129건), 올해 3월(126건), 올해 2월(98건) 순이었습니다.1월 수도권 제보 비중이 무려 93%(270건)였습니다.인천청은 102건, 중부청 43건, 서울청은 125건이었습니다.비수도권에서는 부산청이 11건, 대전청 4건, 광주청 6건, 대구청 0건에 그쳤습니다.부동산 탈세 신고센터는 부동산 거래 과정의 편법 증여와 허위 계약 등 탈세를 근절하기 위해 설치됐습니다.부동산 탈세가 은밀하게 이뤄지고 수법도 지능화되는 데다, 온라인상 허위 절세 정보가 퍼지면서 당국 적발만으로 한계가 있어 국민 제보를 적극 활용한다는 취지입니다.제보자가 중요 자료를 제공해 5천만 원 이상 세액이 추징되면 탈루 세액에 따라 최대 40억 원의 포상금을 지급합니다.차규근 의원은 "신고센터 전체 제보의 80% 이상이 수도권에 집중되고 단기간에 신고가 폭증한 것은 그만큼 수도권 부동산 탈세에 국민의 감시 의지가 크다는 의미"라며 "국세청은 접수된 제보를 단순 접수로 끝낼 것이 아니라 빠른 시일 안에 엄정하게 검증하고 실제 추징까지 이행해야 한다"고 촉구했습니다.