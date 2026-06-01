1. 6·3지방선거 D-2…여야 '막판 총력전'



지방 선거와 국회의원 재보궐선거가 이틀 앞으로 다가왔습니다. 민주당 지도부는 호남과 충청에서, 국민의힘 지도부는 서울에서 집중 유세했습니다.



2. 이 대통령, 연이틀 '투표 독려' 메시지…"갈라치기"



이재명 대통령이 투표를 포기하는 건 내 삶을 망치는 자들에게 기회를 주는 거라며 이틀 연속 투표 독려 메시지를 냈습니다. 국민의힘은 국민 갈라치기이자 정치 개입이라고 비판했습니다.



3. "호르무즈 개방하고 핵 금지해야 임무 완수"



트럼프 미국 대통령은 이란과의 종전을 위한 양해 각서에 최종 승인을 하지 않고 있고 미국은 이란이 더 양보해야 한다고 압박하고 있습니다. 이란 매체는 미국에 수정안을 제시할 예정이라고 보도했습니다.



4. 닷새 만에 운행 정상화…사고 전 "차단 필요 없다"



붕괴된 서소문 고가 차도 철거 작업이 끝나면서 오늘(1일) 출근길엔 모든 열차가 정상 운행되고 있습니다. 사고 당일 시공사는 고가 차도에 이미 3cm 가까이 단차가 발생한 상황에서도 열차 차단 조치는 필요 없다고 코레일 측에 보고한 정황이 새롭게 드러났습니다.