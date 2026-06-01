"DJ 옳았다는 걸 보여달라"…호남·충청 집중 유세

<앵커>



지방선거가 이제 이틀 앞으로 다가왔습니다. 민주당 정청래 대표는 선거 직전 주말, 충청과 범여권 내부에서 접전이 치열해진 호남을 집중 공략했습니다.



오늘(1일) 첫 소식 김관진 기잡니다.



<기자>



민주당 정청래 대표는 전남 구례에서 어제 첫 유세를 시작했습니다.



'이재명 대통령 시대'에 '윤 어게인' 세력이 부활을 꿈꾸고, 박근혜, 이명박 두 전직 대통령이 국민의힘 선거운동을 하고 있다며 "과거 퇴행이자 국민 무시"라고 목소리를 높였습니다.



[정청래/민주당 대표 : 김대중 대통령이 벌떡 일어날 일입니다. 이재명 대통령을 지지하고 김대중 대통령이 옳았다는 것을 이곳 호남에서부터 보여주시기를 바랍니다.]



민주당이 호남에 많은 빚을 졌지만, 서운하게 했던 것도 알고 있다며 '효도하는 정치'를 하겠다는 다짐도 했습니다.



정 대표는 그제에 이어 이틀째 호남 집중 유세를 이어갔는데, 전북지사 등 민주당 텃밭 호남의 일부 선거가 접전 양상을 띠는 가운데, 지지층 결집을 노린 행보로 풀이됩니다.



정 대표는 충남으로 이동해서는 이재명 대통령에 힘이 될 여당 후보를 뽑아 달라고 호소했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 이번 선거는 이재명 대통령 밀어주는 선거, 이재명 대통령 힘 실어주는 선거입니다.]



정원오 서울시장 후보는 자신의 정치적 고향, 성동구를 시작으로 서울의 7개 자치구를 돌며 유권자들을 만났습니다.



가는 곳마다 '안전'에 방점을 찍었습니다.



[정원오/민주당 서울시장 후보 : 시민의 일상을 안전하고 든든하게 뒷받침하는 시장이 되겠습니다.]



전재수 부산시장 후보 캠프는 이명박 전 대통령의 국민의힘 지원을 겨냥해 "부산의 미래를 무너뜨린 세력과 그 과정을 외면하거나 동조했던 인물이 한편이 돼 다시 부산을 흔들겠다는 선언"이라고 날을 세웠습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 남일)