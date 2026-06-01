청계산에는 '작은 곰' 오소리가 산다…종종 물림 사고·전염병 전파 우려

▲ 청계산 오소리

돼지 코, 긴 주둥이, 다부진 다리를 가진 족제빗과 동물 오소리가 지난달 29일 오후 청계산 정상 부근에 나타났습니다.몸통은 회갈색이고 얼굴에는 눈을 따라 검은색, 코를 따라 흰색 줄무늬가 있습니다.지능은 도구를 사용할 수 있을 정도로 높고 주로 사는 곳은 땅굴과 바위틈이지만 나무타기 실력도 수준급입니다.주로 밤에 움직이고 먹이는 새, 뱀, 개구리, 쥐, 지렁이, 벌레, 과일을 가리지 않습니다.나무 덱 아래로 기척 없이 나타난 오소리는 익숙하다는 듯이 등산객이 던져 주는 먹이를 받아먹었습니다.가장 좋아하는 음식은 달곰한 과자류이고 과일도 곧잘 먹습니다.오소리에게 먹이를 준 박 모(38) 씨는 "고양이에게 먹이를 주려다가 옆에 있는 오소리에게도 주게 됐다"며 "조금 무서워서 손을 내밀지 않고 던져서 줬다"라고 말했습니다.이곳에서 5년째 식음료를 팔고 있다는 남성은 "저 오소리를 본 지 2년 정도 됐다"라며 "한 번도 공격성을 보인 적은 없다"라고 말했습니다.청계산을 낀 기초 지방자치단체인 서울 서초구청과 경기 성남시·의왕시·과천시청에 문의한 결과 최근 1년 동안 오소리에게 물렸다는 내용의 신고는 없었습니다.그러나 오소리는 '작은 곰'으로 불릴 만큼 사납고 싸움을 잘합니다.작년 경기 하남시에서는 주민 13명이 오소리에게 물렸습니다.이 중 1명은 골절 수술을 받기도 했습니다.2023년 4월 팔공산 등산로에 출몰하며 등산객들을 놀라게 하기도 했고, 2017년 경기 남양주시에서는 잇따라 사람을 공격해 문제를 일으킨 바 있습니다.오소리에게 공격받지 않았더라도 질병이 문제 될 수 있습니다.오소리는 광견병, 개홍역, 개선 충정을 보유하고 있을 수 있습니다.광견병은 사람에게, 개홍역과 개선충 중은 반려동물에게 전파될 수 있습니다.오소리에게 먹이를 주는 행위는 자연을 교란할 수 있다는 점도 고려해야 합니다.국립생태원에서 포유류를 연구하는 최태영 박사는 "어린아이가 단것을 좋아한다고 해서 어른이 무작정 주면 안 되는 것처럼 야생동물은 야생동물답게 살 수 있도록 해줘야 한다"라고 말했습니다.오소리는 한때 쓸개가 몸에 좋다는 속설 때문에 밀렵 대상이 되면서 멸종에 가까워지기도 했지만, 최근에는 개체수를 회복하면서 한반도 산림 어디에서나 볼 수 있게 됐습니다.사람과 오소리가 만날 가능성이 커진 만큼 국립생물자원관은 사고를 방지하기 위해 행동 요령을 배포하고 있습니다.요령에 따르면 귀엽다는 이유로 다가가 만지거나 직접 손으로 먹이를 줘서는 안 되며, 새끼 양육기(5∼10월)에는 평소보다 예민해지므로 더 조심해야 합니다.반려동물을 경쟁 상대로 인식할 수 있으므로 함께 산책할 때 주의가 필요합니다.(사진=연합뉴스)