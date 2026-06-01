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국힘, 'SNS에 기표내역 공개' 민주당 이해식 선거법 위반 혐의 고발

유영규 기자
작성 2026.06.01 05:54 조회수
국힘, 'SNS에 기표내역 공개' 민주당 이해식 선거법 위반 혐의 고발
▲ 더불어민주당 이해식 의원

국민의힘은 소셜미디어(SNS)에 자신이 기표한 후보 이름을 공개한 더불어민주당 이해식 의원을 공직선거법 위반 혐의로 고발했다고 어제(31일) 밝혔습니다.

국민의힘 중앙선거관리대책위원회 클린선거본부는 이날 언론 공지를 통해 "이 의원은 사전투표를 마친 후 자신의 SNS를 통해 자신이 기표한 투표 내역을 불특정 다수에게 공개했다"며 "공직선거법상 투표의 비밀침해죄 혐의로 서울 강동경찰서에 고발장을 제출했다"고 말했습니다.

앞서 이 의원은 천호3동 주민센터에서 사전투표한 인증 사진과 함께 "1번만 내리찍었다"며 구의원과 교육감, 서울시장, 강동구청장 등 투표한 후보들의 이름을 나열한 글을 자신의 SNS에 게시했습니다.

국민의힘 클린선거본부는 이를 두고 "공직선거법 제167조를 위반한 것"이라며 "다수의 팔로워를 보유한 공인이자 현직 국회의원의 이러한 행위는 특정 후보자 및 정당에 대한 투표를 유도하는 효과를 가져올 수 있어 위법성이 더욱 중대하다고 볼 수 있다"고 지적했습니다.

(사진=연합뉴스)
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