소림사의 추락…'30년간 668억 원 비리' 전 주지에 징역 24년

▲ 중국 소림사 전 주지 스융신

중국 쿵푸의 발원지로 알려진 소림사 전 주지가 비리로 1심 법원에서 징역 24년형을 선고받았습니다.지난달 30일 중국 관영 신화통신과 로이터통신, 홍콩 성도일보 등의 보도를 종합하면 중국 중부 허난성 신샹시 중급인민법원은 류잉청(옛 법명 스융신)에 대해 직무상 횡령 및 자금 유용, 뇌물 수수·공여 등 혐의로 징역 24년 및 벌금 350만 위안(약 7억 8천만 원)을 지난달 29일 선고했습니다.법원은 그가 약 30년에 걸쳐 직책을 남용해 총 3억 위안(약 668억 원) 상당을 횡령하고 유용한 것으로 확인했습니다.그는 자신의 유죄를 인정하고 항소하지 않겠다고 밝혔습니다.판결이 공개된 뒤 중국불교협회는 "법 앞에 만인이 평등하다는 원칙을 보여줬다"며 "이는 불교계 인사들에게 강력한 경고와 각성의 계기가 된다"고 밝혔습니다.그러면서 스융신에 대한 판결은 자업자득의 결과라고 강조했습니다.앞서 지난해 7월 소림사 관리처는 그가 형사범죄 혐의로 조사를 받고 있다고 공식 발표했습니다.이튿날 중국불교협회는 그의 승적을 바로 박탈했습니다.1965년생인 스융신은 중국에서 가장 유명한 불교 승려 중 한 명입니다.1981년 소림사에 들어가 1999년 주지에 오른 뒤 지난해 축출되기 전까지 25년 넘게 소림사를 이끌었습니다.그는 쿵푸 쇼와 영화 촬영, 기념품 판매 등 각종 수익사업을 성공시켜 '소림사의 CEO'로도 불렸습니다.지나친 상업화 비판 속에서도 소림사를 세계적 브랜드로 키운 인물로 평가받았던 그의 몰락은 중국 불교계의 평판에 타격을 입히고 제도 개혁을 촉발했습니다.중국불교협회는 지난해 말 승려들의 행위에 대한 감독을 강화하기 위한 감독기구 설립을 발표했습니다.이번 사건과 별개로 그가 여러 여성과 부적절한 관계를 맺고 최소 한 명 이상의 사생아를 뒀다는 의혹도 제기됐었습니다.그는 이미 10년 전에 제자 등의 폭로로 각종 의혹에 휩싸인 적 있습니다.2015년 소림사 출신 승려들이 실명으로 성추문과 공금횡령을 포함한 각종 의혹을 당국에 제보했으나 당시 허난성 종교사무국은 수개월간 조사 끝에 사실이 아니라고 결론 내린 바 있습니다.(사진=홍콩 SCMP 캡처, 연합뉴스)