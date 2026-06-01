미얀마 북부서 폭발 사고…최소 46명 사망, 70여명 부상

▲ 폭발사고가 발생한 미얀마

미얀마 북부의 반군 장악 지역에서 대규모 폭발 사고가 발생해 어린이들을 포함해 최소 46명이 숨지고 70여 명이 다쳤다고 현지 시간 5월 31일 AP통신이 보도했습니다.보도에 따르면 폭발은 중국 접경지대인 미얀마 샨주 남캄 타운십의 카웅탓 마을의 한 건물에서 발생했습니다.현장에 출동한 구조대원은 AP통신에 어린이 6명을 포함해 46구의 시신을 수습했다고 밝혔습니다.부상자 또한 74명에 달해 인명피해는 더 늘어날 것으로 보입니다.현지 언론과 영국 BBC방송은 사망자가 최소 55명에 이른다고 보도했습니다.이번 참사는 민가와 인접한 곳에 보관 중이던 광산용 폭약이 터지면서 피해를 키웠습니다.폭발 충격으로 인근 주택 100여 채가 훼손됐고, 대형 화재도 발생했다고 AP통신은 보도했습니다.이 지역을 통제하고 있는 소수민족 무장단체 타앙민족해방군은 성명을 통해 "광산 및 채석장용으로 보관하고 있던 젤리그나이트가 터졌다"고 밝혔습니다.젤리그나이트는 광산 발파용으로 널리 쓰이지만, 보관 상태가 불량하거나 시간이 지나면 상태가 불안정해져 작은 충격에도 폭발하는 위험 물질로 알려졌습니다.현지 구조대는 건물 잔해 속에 갇힌 주민들을 수색하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)