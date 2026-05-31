일본 축구대표팀, 아이슬란드에 1대 0 승리…오가와 결승골

▲ 골세리머니를 펼치는 일본 대표팀의 공격수 오가와 고키

일본 축구 대표팀이 2026 북중미 월드컵 출정식에서 아이슬란드를 꺾었습니다.국제축구연맹(FIFA) 랭킹 18위 일본은 오늘(31일) 일본 도쿄의 국립경기장에서 열린 아이슬란드(랭킹 73위)와 '기린 챌린지컵 2026'에서 후반 42분 터진 오가와 고키의 헤더 득점을 앞세워 1-0으로 이겼습니다.일본은 이날 골키퍼까지 11명의 선수를 바꿔가며 모든 선수에게 기회를 줬고, 후반 시작과 함께 교체로 출전한 스트라이커 오가와가 결승 골의 주인공이 됐습니다.북중미 월드컵을 앞두고 평가전 일정을 모두 끝낸 일본은 A매치 6연승과 5경기 연속 '클린시트'의 자신감을 얻고 월드컵 조별리그 F조에서 네덜란드, 스웨덴, 튀니지와 겨루게 됐습니다.일본은 전반 초반부터 아이슬란드를 압박하며 득점을 노렸습니다.역습으로 일본의 뒷공간을 노린 아이슬란드는 전반 30분 페널티아크 왼쪽에서 시도한 로기 토마손의 왼발 슈팅이 일본의 오른쪽 골대를 살짝 빗나간 게 아쉬웠습니다.일본은 전반 38분 나카무라 게이토의 헤더가 골키퍼 선방에 막히고, 전반 추가 시간 페널티지역 정면에서 시도한 도미야스 다케히로의 오른발 발리가 골키퍼 정면을 향한 게 아쉬웠습니다.일본은 전반 점유율에서 57.4%-42.6%로, 슈팅에서도 7개(유효슈팅 4개)-3개(유효슈팅 3개)로 앞서며 아이슬란드를 압도했지만, 골 맛을 보지 못했습니다.일본은 후반 5분 왼쪽 코너킥 상황에서 이타쿠라 고가 골 지역 오른쪽에서 오른발 슈팅을 한 게 아이슬란드 수비수 손에 맞았지만, 의도성이 없는 것으로 간주해 페널티킥을 따내지 못했습니다.좀처럼 득점에 이르지 못하며 무승부의 기운이 짙어지던 후반 42분 기다렸던 일본의 결승 골이 터졌습니다.왼쪽 측면에서 스가와라 유키나리가 크로스를 투입하자 오가와가 골 지역 정면에서 머리로 방향을 바꿔 아이슬란드의 골 그물을 흔들었습니다.한편 이날 일본 '베테랑 수비수' 요시다 마야(37)는 대표팀 은퇴 경기를 치렀습니다.잉글랜드 프리미어리그(EPL) 사우샘프턴에서 8시즌을 뛰며 공식전 194경기(9골)를 소화한 요시다는 삼프도리아(이탈리아), 샬케04(독일)를 거쳐 2023년부터 미국 메이저리그사커(MLS) LA 갤럭시에서 활약하고 있습니다.일본 대표팀의 핵심 센터백으로 활약한 요시다는 월드컵 무대에서 3회 연속 본선 무대(2014년 브라질·2018년 러시아·2022년 카타르)를 밟았고 카타르 대회를 마지막으로 대표팀 은퇴를 선언했습니다.요시다는 센터백으로 출전해 전반 12분까지 뛴 뒤 교체되며 A매치 127경기(12골)의 기록을 남기고 팬들과 작별 인사를 했습니다.(사진=연합뉴스)