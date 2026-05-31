박민지, KLPGA 통산 20승 위업…역대 3번째

▲ KLPGA 통산 20승을 달성한 박민지

박민지가 5타 차를 뒤집고 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 역대 3번째 통산 20승의 대기록을 달성했습니다.박민지는 오늘(31일) 경기도 양평의 더스타휴 골프&리조트(파72)에서 열린 Sh수협은행 MBN 여자오픈(총상금 10억원) 마지막 날 3라운드에서 버디 8개를 쓸어 담아 8언더파 64타, 코스 레코드 타이기록을 작성했습니다.사흘 동안 10언더파 206타를 적어낸 박민지는 '루키' 김지윤(합계 9언더파 207타)을 한 타 차로 따돌리고 우승 상금 1억8천만원을 받았습니다.2024년 6월 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 통산 19승을 올린 뒤 승수를 추가하지 못했던 박민지는 2년 만에 우승컵을 들어 올리며 20승을 채웠습니다.박민지는 고(故) 구옥희, 신지애에 이어 KLPGA에서 세 번째로 통산 20승을 올린 선수로 기록됐습니다.박민지가 한 번 더 우승하면 KLPGA 투어 최다 우승 신기록을 세우게 됩니다.선두에 5타 뒤진 공동 10위로 마지막 라운드를 시작한 박민지는 선두권 선수들이 좀처럼 타수를 줄이지 못하는 사이 전반에 3타를 줄이며 역전의 발판을 놓았습니다.후반 들어서도 버디 행진을 이어간 박민지는 16번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 1ｍ에 붙인 뒤 버디를 잡아내며 공동 선두로 올라섰습니다.18번 홀(파5)에서는 4.6ｍ 거리의 버디 퍼트를 성공, 1타차 단독 선두로 먼저 경기를 끝낸 뒤 클럽하우스에서 선두권 선수들의 경기 결과를 기다렸습니다.박민지를 한 타 차로 추격하던 김지윤은 17번 홀(파4)에서 파 퍼트가 홀을 돌아 나와 뼈아픈 보기를 적어냈습니다.김지윤은 18번 홀에서 버디를 잡아 박민지와 다시 한 타 차가 됐지만, 이미 우승자는 박민지로 결정된 뒤였습니다.김지윤은 전반에 이글 1개, 버디 2개로 4타를 줄이며 첫 우승을 향해 질주했지만, 후반 플레이가 아쉬웠습니다.특히 295야드의 짧은 파4인 11번 홀에서 티샷을 숲속으로 날려 보내 '언플레이어블'을 선언하고 1벌타를 받았습니다.김지윤은 결국 티 박스로 돌아가 세 번째 샷을 하는 바람에 보기로 홀아웃하면서 상승세에 제동이 걸렸습니다.마지막 조의 경기를 지켜보던 박민지는 우승이 확정되자 동료 선수들로부터 물세례를 받으며 기쁨을 만끽했습니다.박민지는 중계방송 인터뷰에서 "2년 동안 우승을 못 하다 보니 당장 내년 시드 걱정이 됐다"며 "계속 저를 믿고 응원해 준 후원사와 팬들에게 감사드린다"고 말했습니다.이지현과 노승희가 합계 8언더파 208타로 공동 3위에 올랐고, 2라운드 단독 선두였던 유현조는 타수를 줄이지 못해 공동 5위(7언더파 209타)로 밀렸습니다.한편 이번 시즌 10개 대회를 마친 KLPGA 투어에서는 다승자 없이 대회마다 새 우승자가 나오는 접전이 이어졌습니다.(사진=연합뉴스)