KLPGA 20승 박민지 "오랜만의 우승, 노력이 부족했던 것 같다"

▲ KLPGA 통산 20승을 달성한 박민지

오늘(31일) 끝난 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 Sh수협은행 MBN 여자오픈에서 통산 20승이라는 금자탑을 세운 박민지는 19승을 한 뒤 "우승이 올 때를 기다리는 게 아니라 내가 먼저 손을 뻗어 당겨와야겠다고 생각을 바꿨다"고 말하며 2년 동안 승수를 추가하지 못한 이유를 자신의 마음가짐에서 찾았습니다.통산 20승은 이전까지 고(故) 구옥희와 신지애 2명만이 보유했던 KLPGA의 대기록입니다.박민지는 2024년 6월 셀트리온 퀸즈 마스터스에서 19승을 한 뒤 20승을 채우기까지 거의 2년이 걸렸습니다.이토록 짧지 않은 시간이 걸린 데는 2024년 후반기에 찾아온 질환 때문이기도 했습니다.박민지는 얼굴 근육에 심한 통증을 느끼는 질환을 앓아 한동안 고생했습니다.하지만 박민지는 우승 뒤 대회장인 경기도 양평의 더스타휴 골프&리조트에서 열린 기자회견에서 질환 핑계를 대지 않았습니다.박민지는 "주위에서는 '어디 아프냐'며 걱정을 해 주셨는데 사실 아픈 게 아니라 노력이 부족했던 것이었다"고 자신을 되돌아봤습니다.2025년 처음으로 우승 없이 시즌을 보내자 2026시즌에는 정말 시드를 잃고 시드 순위전까지 가게 되는 것이 아니냐는 두려움도 들었다고 했습니다.박민지는 "최근 몇 년간 경기 중에 3~4언더파만 치면 잘하고 있다는 안도감이 들면서 이상하게 몰아치지 못했다"면서 "그런데 오늘은 긴장이 전혀 안 되면서도 무조건 더 위로 치고 올라가야 한다는 생각뿐이었다"고 말했습니다.전성기의 독기 어린 눈빛이 돌아왔다는 얘기를 들었을 정도로 경기에 집중했다는 박민지는 이날 최종라운드에서 8언더파 64타를 쳐 코스 레코드 타이기록을 작성했습니다.또한 2019년과 2020년에 이어 올해에도 MBN 대회에서 정상에 올라 동일 대회 세 번째 우승과 함께 통산 상금 68억원도 돌파했습니다.통산 20승을 생각보다는 일찍 달성했다는 박민지는 "물론 선수인 만큼 우승 트로피는 앞으로도 계속 추가하고 싶지만, 이제는 후배에게 귀감이 되고 도움을 줄 수 있는 멋진 선배가 되고 싶다"고 새로운 목표를 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)