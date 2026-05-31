골프 문도엽, LIV 데뷔전서 23위…"결과 실망스럽다"

▲ 문도엽

안방에서 열린 LIV 골프 데뷔전에서 공동 23위를 기록한 문도엽이 아쉬움을 감추지 못했습니다.문도엽은 오늘(31일) 부산 아시아드 컨트리클럽(파70)에서 열린 LIV 골프 코리아 마지막 날 4라운드에서 버디 2개, 보기 3개를 합해 1오버파 71타를 기록, 최종 합계 2언더파 278타로 57명의 출전 선수 중 공동 23위를 기록했습니다.그는 2라운드까지 공동 8위로 순항하다가 3, 4라운드에서 부진해 아쉽게 데뷔전을 마무리했습니다.문도엽은 "라운드 막판 버디 기회가 있었는데 실수해서 나 자신에게 화가 났다"며 "실망스럽다"고 말했습니다.이어 "다만 데뷔전이었다는 것을 감안하면 나쁘지 않은 성적 같다"며 "앞으로 실력을 보완해 좋은 성적을 낼 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔습니다.한국프로골프(KPGA) 투어에서 통산 6승을 거뒀고 올해 KPGA 경북오픈에서 우승한 문도엽은 최근 와일드카드로 물러난 교포 선수 대니 리(뉴질랜드)를 대신해 코리안 골프클럽의 일원으로 LIV 골프에 합류했습니다.문도엽은 데뷔전에서 '안방 이점'을 안고 뛰었습니다.그는 2024년 같은 장소에서 열린 KPGA 투어 백송홀딩스-아시아드CC 부산 오픈에서 공동 3위에 오르는 등 부산 아시아드 컨트리클럽의 코스를 많이 경험했습니다.문도엽은 홈 이점을 살려 1, 2라운드에서 선전했으나 뒷심 부족으로 다소 아쉬운 결과를 냈습니다.문도엽은 다음 주 스페인 안달루시아에서 열리는 시즌 9번째 LIV 대회를 치릅니다.그는 "LIV 골프의 독특한 분위기에 어느 정도 적응했다"며 "톱10 진입은 퍼트에 달린 것 같은데, 이 부분을 많이 보완하겠다"고 말했습니다.최종 합계 6오버파 276타로 54위에 그친 김민규는 "열심히 했는데 창피한 성적을 거뒀다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)