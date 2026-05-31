민주당, 국힘 '투표지 노출 논란' 공세에 "국정방해이자 민생침해"

▲ 더불어민주당 조승래 총괄선거대책본부장이 31일 국회에서 6ㆍ3 지방선거 관련 기자간담회를 하고 있다.

민주당은 오늘(31일) 이재명 대통령의 '투표지 노출 논란'에 대한 국민의힘 공세를 "억지 트집 잡기"로 규정하며 이 대통령을 엄호했습니다.조승래 총괄선대본부장은 오늘 국회 기자간담회에서 "국민의힘은 대통령 일거수일투족에 시비를 걸며 탄핵을 운운하고 있다"며 "국정 방해이자 민생 침해 세력"이라고 비판했습니다.특히 장동혁 상임선대위원장을 향해 "대통령과 여권의 해프닝을 가지고 말도 안 되는 억지 정치공세를 펼치고 있다"고 지적했습니다.강준현 수석대변인도 오늘 기자회견에서 "선관위에서 (투표지 노출 논란에 대해) 이미 법적으로 아무 문제가 없다고 밝혔음에도 국민의힘은 억지 공세를 계속 펴고 있다"고 가세했습니다.그는 "국민의힘 내에는 걸핏하면 부정선거 음모론을 제기하고 사전투표제도의 의미를 훼손하려는 세력이 아직도 존재한다"며 "오로지 대통령 흠집 내기에 혈안이 돼 자가당착에 빠지는 우를 범하지 말기를 바란다"고 말했습니다.임세은 선임부대변인 역시 "국민의힘이 사전투표 과정에서 대통령의 투표 행위를 두고 '공산당식 공개 투표', '대통령 발 총동원령', '최악의 관권선거'라는 자극적 표현을 쏟아내며 거짓 선동을 계속하고 있다"며 "존재하지도 않는 논란을 억지로 조장해 현직 대통령을 경찰에 고발하는 행태야말로 제도를 모독하고 국민을 호도하는 무책임한 정치의 극치"라고 비판했습니다.이어 "국민의힘은 대통령 행동 하나하나를 꼬투리 잡아 정치 공세를 벌일 것이 아니라 왜 국민이 자신들을 외면하고 있는지부터 돌아봐야 한다"며 "근거 없는 정치 선동과 억지 음모론을 즉각 중단하고 자신들이 남긴 민주주의 훼손의 흔적부터 국민 앞에 성찰하는 것이 공당의 최소한의 도리임을 명심하기를 바란다"고 덧붙였습니다.한편 조 본부장은 오늘 간담회에서 6.3 지방선거에 출마한 국민의힘 후보들의 자질에 의문을 제기하며 공세를 펴기도 했습니다.그는 장 위원장 지역구인 충남 보령·서천 내 6·3 지방선거 후보자 일부가 기부행위 등 의혹을 받고 있다고 주장하며 "대통령에 대한 애먼 시비는 그만두고 당신 안방이나 잘 챙기길 바란다"고 꼬집었습니다.또 대구 달성·울산 남갑 국회의원 보궐선거와 관련해서는 "전통적으로 국민의힘 강세 지역인데 상당히 접전이 진행되고 있다"며 국민의힘 이진숙·김태규 후보를 겨냥했습니다.그는 두 후보에 대해 "방송 장악 듀엣이자 '윤 어게인' 싸움꾼 혼합 복식조"라며 "공보물을 보면 밑도 끝도 없이 '싸우겠다'가 중심이다, 황당한 '윤 어게인' 논리로 무장한 막말 싸움꾼으로는 대한민국 국정도, 대구 달성과 울산 남구의 지역 현안 해결도 어렵다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)