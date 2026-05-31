"가면 벗어라" "복당 안 돼"…민주당, 지지층 표 결집 촉구

▲ 더불어민주당 조승래 총괄선거대책본부장이 31일 국회에서 6·3 지방선거 관련 기자간담회를 하고 있다.

민주당은 6.3 지방선거를 사흘 앞둔 오늘 "민주당 후보로 힘을 모아야만, 진보 진영의 표가 분산돼 국민의힘 후보가 당선되는 최악의 상황을 막을 수 있다"며 지지층 표 결집을 촉구했습니다.전북 등 호남 지역 곳곳과 경기 평택을 재선거 등에서 조국혁신당 및 무소속 후보들과 접전이 펼쳐지자, 진보 진영 표심 분산을 우려하며 집토끼 단속에 나선 것으로 풀이됩니다.조승래 총괄선대본부장은 오늘 오후 기자 간담회에서 평택을 재선거를 예로 들면서 이같이 밝혔습니다.조 본부장은 조국 평택을 후보를 겨냥해 "혁신당 이름으로 승부해야 한다. 왜 자꾸 민주당이란 가면을 쓰고 선거를 하나, 가면을 벗어라"며 "(조 후보가 자신을) '민주진영 대표'라고 하는데 누가 대표라고 했나, 진보당 김재연 대표가 여기에 동의하겠나"라고 쏘아붙였습니다.무소속 출마한 김관영 전북지사 후보에 대해서도 공세 수위를 끌어올렸습니다.조 본부장은 "김 후보가 자꾸 '복당' 운운하는데, 아닌 밤중에 홍두깨도 아닌 넋두리일 뿐"이라며 "김 후보의 복당은 안 된다, 어떤 당대표라 해도 불법적으로 현금을 살포해 징계·제명된 사람을 복당시키는 온정을 베풀 순 없다"고 꼬집었습니다.그러면서 "더욱이 김 후보는 이미 (과거에) 복당 조치를 해준 사람으로, 초범도 아니고 재범"이라며 "이재명 대통령으로부터 한번 사면받았으면 자중하는 것이 도리인데, 복당 운운하는 것은 염치가 없다"고 덧붙였습니다.어제 송영길 전 대표가 한 유튜브 채널에서 김 후보를 옹호한 것과 관련해선, "송 전 대표가 그간 당을 떠나 있어서 당 돌아가는 사정을 잘 모르는 것 같다"고 말했습니다.앞서 송 전 대표는 유튜브 채널 인터뷰에서 "김 후보도 이 대통령이 선택한 사람인 만큼, 도민의 판단에 맡겨야 한다"고 밝힌 바 있습니다.조 본부장은 '막바지 선거전에서 서울 이외에 전북도 (정청래 총괄상임선대위원장이) 다닐 계획이 있느냐'는 취지의 질문에 "전북 (방문) 계획은 아직 없다"고 답했습니다.조 본부장은 최대 격전지인 서울시장 선거의 경우 민주당 정원오 후보가 국민의힘 오세훈 후보와 접전 속에도 우세한 흐름을 보인다고 전한 뒤, "구청장 선거에서도 2022년 패배한 곳들을 모두 탈환해야 한다, 대표적인 곳이 종로·서대문·동대문"이라고 강조했습니다.이명박·박근혜 전 대통령 등 보수 진영 전직 대통령들이 영남 지역을 중심으로 국민의힘 지원 유세에 나선 데 대해선 "역효과를 불러올 것"이라며 평가 절하했습니다.조 본부장은 "그 두 명의 전직 대통령은 비리로 감옥에 갔다 오고 국정농단으로 탄핵됐다, 대다수 상식을 가진 국민들이 이를 용인하지 않을 것"이라며 "특히 (국민들은) 이명박 대통령이라고 하면, 해수부 해체와 신공항 포기 등으로 부산 경제를 망친 주범이라고 생각한다"고 주장했습니다.부산 북갑 보궐선거와 관련해선 "무소속 한동훈 후보가 겉으론 엄청나게 요란하지만 실제로는 골목에 먼지를 너무 많이 일으키고 다녀서 폐해를 호소하는 분들도 많다"며 "결국 민주당 하정우 후보가 승리할 것으로 확신한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)