이 대통령 "인면수심도 유분수…참사 피해자 모욕 행위 엄단"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 사회적 참사 피해자와 유가족을 모욕하는 행위를 철저하게 수사하고 엄단하겠다고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(31일), 자신의 SNS에 세월호·이태원·무안공항 제주항공 여객기 참사 등과 관련해 모욕적인 게시글을 3,000건 넘게 올린 혐의로 구속된 50대 남성 사례를 소개하며, "인면수심도 유분수지 대체 왜 이러는 것인가"라고 적었습니다.이어, "자신의 가족이 그런 피해를 입었다고 생각해 보라. 역지사지해야 하지 않겠는가"라며, "앞으로도 더 철저히 수사하고 엄단할 것"이라 강조했습니다.앞서 경찰청 국가수사본부는 50대 남성 A씨를 모욕 및 명예훼손 혐의로 구속했습니다.A씨는 지난 2022년부터 올해까지 국내 주요 커뮤니티와 플랫폼에 '세월호는 짜고 친 대국민 사기, 연출된 것', '여객기 사고는 시체팔이 한 사기극', '이태원 사고는 더미 놓고 시체놀이한 부실한 영화'라는 취지의 허위 글을 지속해서 장기간 유포한 혐의를 받습니다.이번 사건은 지난해 7월 이 대통령 지시로 경찰청 '2차 가해 범죄수사과'가 출범한 이후 가해자를 구속한 세 번째 사례입니다.