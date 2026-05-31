[날씨] 6월 첫날도 덥다…자외선 지수 '매우 높음'

벌써 이렇게 더우면 한여름에는 어떻게 하나 싶죠.



오늘(31일) 강릉에서는 올해 첫 열대야가 나타났습니다.



낮에도 열기가 이어지면서 경주의 낮 최고 기온 34.7도로 전국에서 가장 더웠고요, 서울의 낮 기온도 31도 가까이 올랐습니다.



6월의 첫날인 내일도 낮 더위가 이어지겠습니다.



특히 화요일에는 서울의 낮 최고 기온 33도까지 오르면서 서울 기준 올 최고 기온을 기록할 가능성이 있습니다.



그늘이 없는 곳에서는 볕이 강하게 내리쬡니다.



전국 곳곳에서 자외선 지수 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.



자외선 차단 신경 써주셔야겠습니다.



하늘 표정 흐린 가운데 오전에 제주 지역에 비가 내리겠고요, 밤부터 다음 날 새벽 사이 전남과 경남 지역에도 비가 내리겠습니다.



이틀간 비의 양도 많겠고 강하게 내릴 것으로 보여 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



위성 영상도 한번 살펴보겠습니다.



내일은 일본 남쪽 해상을 지나는 고기압의 가장자리에 들겠습니다.



아침까지 서쪽 지역을 중심으로는 안개가 짙겠습니다.



아침 기온 한번 살펴보겠습니다.



오늘 열대야가 나타났던 강릉의 아침 기온 21도에서 출발하겠고요, 서울 19도, 울산 18도 예상됩니다.



낮 기온은 서울 30도, 대구 32도까지 오르겠습니다.



제주와 남해안을 중심으로 내리는 비는 화요일 오후가 되면 대부분 그치겠고요, 지방선거 날인 수요일에는 남부 내륙 지역에 소나기 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)