"금 있나?" 들어갔다가 동굴 갇혀…5명 극적 구조

<앵커>



라오스에서 산악 동굴에 들어갔던 사람들이 9일 넘게 갇혔다가 구조되는 일이 있었습니다. 금이 있는지 확인하러 들어갔다가 폭우에 물이 불어나 갇힌 겁니다.



극적인 구조 상황을, 김민표 기자가 전해드립니다.



<기자>



비좁은 동굴 입구에서 빠져나온 남성들.



가족들이 힘껏 끌어안고 기쁨의 눈물을 흘립니다.



체력이 바닥나고 몸은 진흙투성이입니다.



동굴에 갇힌 지 열흘 만에 바깥세상으로 나온 겁니다.



[구조 잠수사 (현지시간 29일 첫 구조 당시) : 빨리 빨리 구조 준비해요. 안에 있는 사람이 손을 다쳤어요.]



현지 시간 29일에 1명, 다음 날에는 4명이 구조돼, 생존이 확인된 5명은 모두 구조됐습니다.



하지만 2명은 실종 상태입니다.



이들 주민 7명은 지난 20일쯤 동굴에 들어갔다가 폭우로 출구가 물에 잠기면서 갇혔습니다.



동굴 안에 물이 너무 차오르고 비 내리는 날도 많아 배수 작업이 길어지면서 일주일이 지난 뒤에야 구조 잠수사들이 동굴에 진입했습니다.



입구에서 약 300m 들어갔을 때 주민 5명이 배고픔과 추위에 떨며 모여 있는 것을 발견하고 물과 식량을 전달하며 탈출 계획을 함께 짰습니다.



[무엣/첫 구조자 : 친척과 형제자매, 또 지방 정부와 도와주신 모든 분에게 감사드립니다.]



아직 실종된 2명은 동굴 더 깊은 곳에 들어간 것으로 파악됐습니다.



[켕카즈 봉카웡/태국 구조대원 : 실종된 두 명을 찾기 위해 다섯 명이 있던 곳에서 약 20~25미터 더 들어갈 예정인데요, 그곳에는 물이 많이 차 있습니다.]



구조된 주민들은 동굴에서 특이한 색의 바위와 모래를 발견하고 혹시 금이 있는 건 아닌지 확인하려고 동굴에 들어갔다고 말했습니다.



(영상편집 : 김병직)