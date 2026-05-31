"한일 국방, 군수물자 지원 논의"…"아직은 신중"

<앵커>



한국과 일본이 유사시에 탄약과 식량 같은 군수 물자를 서로 지원해 주는 방안에 대해 양국 국방장관들이 논의했습니다. 일본 측 요청에도 우리 정부는 시기상조라는 입장입니다.



싱가포르 현지에서 김수영 기자가 보도합니다.



<기자>



싱가포르 아시아 안보 회의를 계기로 한일 국방장관 회담도 어제(30일) 열렸습니다.



[안규백/국방부 장관 (어제) : 양국은 생각의 크기를 넓게 갖고, 작은 차이를 극복하면서 큰 지점에서 생각을 가져야 한다고 생각합니다.]



[고이즈미 신지로/일본 방위상 (어제) : 우리 주변의 엄중한 안보 환경을 고려했을 때 필요한 일이기 때문에, 우리가 이렇게 긴밀히 만나고 있다는 사실을 잊어서는 안 된다고 생각합니다.]



안규백 국방장관은 오늘 기자들에게 어제 회담에서 양국이 '군수지원 협정'에 대해 논의를 했다고 전했습니다.



'상호군수지원협정'은 유사시 탄약과 식량, 연료 등 군수 물자를 주고받을 수 있다는 국가 간 약속입니다.



지난 2010년 이명박 정부 당시 협정 체결이 추진되기 시작했지만, 한반도 유사시 일본 자위대 수송기와 함정이 한반도에 파견되는 근거가 될 수 있다는 국내 반대 여론에 따라 무산됐습니다.



안 장관은 '신중론'에 무게를 뒀습니다.



[안규백/국방부 장관 : '상호군수협정'이기 때문에, 양 국민의 이해와 설득이 필요한 부분이기 때문에 아직은 신중을 기해야 된다는....]



회담에서 일본 측이 협정 체결을 요청해 논의가 재개되기는 했지만, 구체적 진전은 없었던 걸로 전해졌습니다.



국방부는 일본 측과 미래지향적 국방 교류를 하고 있지만, 현재로서는 군수 협정 체결은 고려하지 않는다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 유미라)