사고 당일 3cm 내려앉았는데…'차단 불필요'?

<앵커>



서소문 고가차도 붕괴 사고 닷새 만에 전국 철도 운행이 완전히 정상화됐습니다. 그런데 사고 당일 시공사는 고가가 이미 3cm 가까이 내려앉은 상황에서도 별다른 안전 조치가 필요 없다고 코레일 측에 보고한 정황이 새롭게 드러났습니다.



동은영 기자가 취재했습니다.



<기자>



서소문 고가차도 붕괴 사고로 차질을 빚었던 열차 운행이 닷새 만에 모두 정상화됐습니다.



고가 상부 구조물 철거가 마무리되면서 경의선 신촌-서울역 구간 운행이 어제(30일) 새벽부터 재개된 데 따른 겁니다.



철도 당국은 선로 등 철도 시설물을 밤샘 복구하는 한편, 차량 점검과 정비를 마친 열차들까지 오늘부터 모두 투입하기로 결정했습니다.



서울시는 다음 달 4일, 남은 교각 등에 대한 철거 작업 재개를 노동부에 신청할 예정이라고 밝혔습니다.



열차가 운행되지 않는 새벽 시간대, 약 3시간 동안만 작업을 진행할 예정이라 완전 철거까지는 최소 보름이 소요될 전망입니다.



이런 가운데 사고 발생 전까지 안전불감증으로 철도 안전관리에 공백이 생겼던 정황이 속속 드러나고 있습니다.



붕괴 사고 약 6시간 전, 오전 8시 18분 작성돼 시공사가 코레일 측에 제출한 철도운행안전협의서입니다.



같은 날 새벽 2시 30분쯤, 현장에서 2.9cm 단차가 발생해 공사를 중단한 뒤 고가차도에 대한 진단 작업을 승인받기 위한 겁니다.



시공사 측은 붕괴 사고 전 안전진단 작업을 '위험지역 외 작업', 사실상 '일상 작업'으로 분류했습니다.



작업 사유 역시 단차 발생 사실은 적지 않은 채 '슬래브 전도 방지 설치'라고만 기재했습니다.



붕괴 가능성 등을 감안하면 '일상 작업'이 아니라 열차가 운행하지 않도록 선로를 통제한 상태로 실시되는 '차단 작업'으로 보고했어야 한다는 게 철도 당국의 판단입니다.



경찰은 오늘 지난 압수수색을 통해 확보한 각종 자료 분석에 주력했습니다.



수사팀은 압수물 검토가 끝나는 대로 시공사와 서울시 관계자 등에 대한 소환 조사에 착수할 방침입니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 강윤정, 자료제공 : 민주당 이연희 의원실)