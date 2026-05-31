[자막뉴스] "우리도 삼성처럼 5억 주택 대출해줘!".."이자도 더 낮추자" 이번엔 SK 하이닉스

삼성전자가 진통 끝에 올해 임금협상을 마무리한 가운데 '영업이익 N%' 성과급 시대를 연 SK하이닉스도 올해 임금협상에 돌입합니다.



SK하이닉스는 성과급 체계가 이미 제도화된 만큼 삼성전자가 신설한 최대 5억원 규모의 주택안정 대출 제도같은 복지 확대가 주요 쟁점으로 떠오르고 있습니다.



업계에 따르면 SK하이닉스 노사는 이르면 다음 달 2026년 임금협상에 돌입할 예정입니다.



최근 삼성전자 노사가 6.2% 임금 인상과 반도체 부문의 특별경영성과급 제도 신설, 복지제도 개선에 잠정 합의한 만큼 SK하이닉스 노조 역시 이에 준하는 요구안을 제시할 것으로 보입니다.



직원들 사이에선 특히 주택자금 지원 확대 요구 목소리가 빗발치고 있는 거로 전해졌습니다.



삼성전자의 새로운 주택안정 대출 제도는 무주택 임직원을 대상으로 최대 5억원 한도로 운영될 예정인데, 연 1.5%라는 낮은 이자율로 10년간 상환 혹은 3년 거치 후 10년간 상환할 수 있습니다.



SK하이닉스는 현재 최대 1억원 수준의 주택자금 융자 제도를 운영 중인데, 금리는 연 1.5%로 같지만 대출 한도에서 큰 차이가 납니다.



상환 방법도 1년 거치 15년 원금 균등 상환입니다.



구성원들 사이에서는 "삼성의 주택대출 5억원 제도를 벤치마킹 해달라", "우리는 5년 거치에 이율을 더 낮추자" 등의 요구가 잇따르는 걸로 알려졌습니다.



임금 인상률 역시 6.2%를 올린 삼성전자와 비슷하거나 더 높은 수준에서 논의될 가능성이 큽니다.



SK하이닉스는 지난해 성과급 체계 개편을 통해 민감한 주요 쟁점을 대부분 해소한 만큼, 올해 협상은 임금 인상률과 복지제도 개선을 중심으로 진행될 것이라는 게 업계의 대체적인 시각입니다.



앞서 SK하이닉스 노사는 지난해 임금 협상에서 영업이익의 10%를 재원으로 하는 성과급 제도인 '초과이익분배금' 상한선을 폐지하고, 이를 10년간 유지하기로 합의했습니다.