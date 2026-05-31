월드컵 개막 코앞, 수비수 조유민 오른 발목 삐끗

▲ 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 조유민이 부상을 당해 스태프에게 업혀 경기장을 나오고 있다.

2026 북중미 월드컵 개막을 코앞에 두고 마지막 평가전 일정에 들어간 한국 축구대표팀에 '부상 주의보'가 발령됐습니다.홍명보 감독이 지휘하는 한국 대표팀은 오늘(31일, 한국시간) 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와 평가전에서 트리니다드토바고를 상대로 5-0 대승을 거두며 자신감을 끌어올렸습니다.하지만 이날 경기에서는 아찔한 장면이 두 차례나 나오면서 홍명보 감독의 표정을 어둡게 했습니다.중앙 수비수로 선발 출전한 조유민(알사르쟈)이 후반 9분께 트리니다드토바고 선수의 돌파를 막아내는 과정에서 오른쪽 발목 부위를 삐끗한 뒤 그라운드에 주저앉았습니다.의료진이 뛰어 들어가 축구화를 벗기고 오른 발목 부위를 살펴봤고, 조유민은 더는 경기를 뛸 수 없어 박진섭(저장)과 곧바로 교체됐습니다.절룩이며 그라운드를 벗어난 조유민은 결국 의료진에 업혀 경기장을 빠져나가야만 했습니다.왼쪽 날개로 선발 출전한 배준호(스토크시티)도 후반 14분께 트리니다드토바고 선수에게 양발 백태클을 당해 왼쪽 발목 부위에 통증을 호소하며 쓰러졌습니다.배준호는 다행히 다시 일어나 경기를 이어갔지만 후반 17분 김민재(뮌헨)와 교체돼 벤치로 돌아왔습니다.경기가 끝난 뒤 홍명보 감독은 둘의 부상 상태에 대해 "일단 배준호는 크게 통증이 있는 것 같지는 않은데, 조유민은 검진 결과를 지켜봐야 할 것 같다"라며 "아직 검진 결과를 들은 건 없다"고 말했습니다.하지만 월드컵 개막이 얼마 남지 않은 상황에서 선수들의 부상은 대표팀 전력은 물론 사기에도 큰 영향을 주는 만큼 내달 4일 예정된 엘살바도르와 평가전 역시 '부상 예방'이 중요한 키포인트로 떠올랐습니다.(사진=연합뉴스)