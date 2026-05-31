안규백 "한일 국방회담서 상호군수지원협정 논의…신중 기해야"

▲ 안규백 국방부 장관이 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의(샹그릴라 대화)에서 연설을 한 뒤 청중의 질문에 답하고 있다.

안규백 국방부 장관은 어제(30일) 열린 한일 국방장관 회담에서 군수 물자를 주고받을 수 있는 상호군수지원협정에 대해 논의했다고 밝혔습니다.안 장관은 제23차 아시아안보회의가 열리고 있는 싱가포르 샹그릴라 호텔에서 취재진과 만나 양국 국방장관 회담이기 때문에 상세한 이야기를 하기에 제한적이라면서도 상호군수 협정 논의가 있었다며, 다만, "양 국민의 이해가 설득이 필요한 부분이고 아직 신중을 기해야 된다는 생각을 하고 있다"고 말했습니다.상호군수지원협정은 유사시 탄약과 식량, 연료 등 군수물자를 주고받을 수 있다는 국가 간 약속을 의미합니다.이명박 정부 때 한일 간 군사정보보호협정에 이어 상호군수지원협정도 체결할 계획이었지만, 군사정보보호협정이 반대 여론 속에 체결 직전 무산되면서 상호군수지원협정도 보류됐습니다.국방부는 현재 한일 상호군수지원협정을 고려하고 있지 않다는 입장입니다.(사진=연합뉴스)