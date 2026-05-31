[자막뉴스] "민주당 위장 취업자"vs"희대의 사기극"..경기 평택을 난타전 '점입가경'

경기 평택을 재선거에서 민주당과 조국혁신당의 감정싸움이 극에 달하고 있습니다.



'차명 대부업체 운영 의혹'을 받는 민주당 김용남 후보를 여당 지도부가 지원 사격한 걸 두고 조국혁신당 조국 후보가 오늘 강도 높은 비판에 나섰습니다.



조 후보는 "민주당의 평택을 후보와 일부 지도부는 더 크고 더 단단해지는 민주개혁진영을 만드는 일에 반대했다"며 "대의를 버리고 자기 정치에만 골몰한 소리의 정치"라고 직격했습니다.



어제 조승래 민주당 총괄선대본부장이 김용남 후보 캠프 회의에서 조국 후보를 겨냥해 "가짜 민주당 후보가 마치 진짜인 것처럼 사람들을 현혹하고 있다"고 공격하자 맞대응을 한 겁니다.



조국 후보는 '김용남 리스크'라는 표현을 쓰며 "민주개혁 진영 전체를 뒤흔들 분열의 시한폭탄"이라고 날을 세웠습니다.



특히 김용남 후보가 평택 선거 현장에서 임태희 경기도교육감 후보 측 선거 운동원들과 사진을 찍은 걸 두고는 "정치 인생 모두를 바쳐왔던 보수 본색이 위장색 파란옷을 뚫고 몸이 본능적으로 기억하고 찾아가도록 했던 것"이라며 "보수 본색 민주당 위장 취업자"라고 맹폭했습니다.



김용남 후보 측도 곧장 반박에 나섰습니다.



조국 후보 측 주장을 '억지 공세'라고 일축했습니다.



"교육감 측 선거 운동원들이 후보에게 먼저 다가와 요청해 촬영이 이뤄진 것"이라며 "선거 운동원들 역시 시민이자, 평택의 소중한 유권자"라고 맞받았습니다.



그러면서 "진영이 다르다고 적으로 규정해야 하냐"며 "조국혁신당이 가진 특유의 편협한 흑백논리와 낡은 세계관이 고스란히 드러났다"고 직격했습니다.



또 조국혁신당을 향해 "지난 총선에서 '지민비조'라는 희대의 사기극으로 국회에 입성하신 분들"이라고 깎아내리며 "이번 재선거에서는 '가짜 민주당' 행세가 결코 통하지 않을 것"이라고 강조했습니다.