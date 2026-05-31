트리니다드토바고 제압한 홍명보 감독 "이기혁와 옌스 장점 살린 전술"

▲ 축구 국가대표팀 홍명보 감독

트리니다드토바고를 상대로 5골을 뽑아내며 2026 북중미 월드컵 개막을 앞두고 '기분 좋은' 모의고사를 치른 한국 축구 대표팀의 홍명보 감독이 '가변 스리백' 전술에 대한 만족감을 표시했습니다.홍 감독은 "이기혁(강원)과 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)의 장점을 살려주는 전술이었다"며 선수들의 경기력에 좋은 평가를 내렸습니다.홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 31일(한국시간) 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와 평가전에서 5대 0 대승을 거뒀습니다.'캡틴' 손흥민(LAFC)이 전반에 멀티 골을 뽑아내고, 손흥민 대신 후반에 투입된 조규성(미트윌란)도 멀티 골로 화답하더니 황희찬(울버햄프턴)까지 페널티킥으로 득점에 합류하며 화끈한 골 잔치를 마무리했습니다.홍 감독은 특히 북중미 월드컵에 '깜짝 발탁'한 수비수 이기혁을 비롯해 이강인(파리 생제르맹)과 포지션 경쟁을 펼쳐야 하는 이동경(울산)에게 풀타임 출전 기회를 주며 치열한 주전 경쟁을 유도했습니다.(사진=연합뉴스)