전남 간 정청래 "호남 효도정치…미우나 고우나 민주당"

▲ 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 어제(30일) 전남 순천시 중앙로 의료원교차로에서 손훈모 순천시장 후보 지원 유세하고 있다.

정청래 민주당 총괄상임선대위원장이 오늘 전남 구례에 이어 충남·충북을 돌며 사흘 앞으로 다가온 6·3 지방선거에서 민주당 지지를 호소했습니다.정 위원장은 어제(30일) 전남 완도·진도·장흥·순천에서 지원 유세를 펼친 데 이어, 오늘 오전에도 구례를 찾아 장길선 구례군수 후보를 지원 사격했습니다.정 위원장은 진한 호남 사투리로 연신 "그라제"를 외쳤습니다.그는 "이러나저러나 해도 항상 민주주의를 지켜주고 민주당을 지켜준 호남분들과 구례군민들께 고맙고 감사하다"며 "이 대통령을 좋아하고 이 대통령을 밀어주고 싶고, 힘을 실어주고 싶다면 이 대통령이 속해있는 정당인 민주당의 '기호 1번' 장길선 후보를 꼭 뽑아달라"고 목소리를 높였습니다.민주당은 이번 지선에서 조국혁신당 및 무소속 후보와 텃밭인 호남 표심을 두고 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다.이를 의식한 듯 정 위원장은 어제도 호남에서 밑바닥 민심을 챙기며 집토끼 단속에 들어갔습니다.정 위원장은 오늘 유세에서도 "완도·진도·장흥·순천에 계신 분들이 '우리가 어디 간당가, 민주당이지. 그라제, 같은 식구요'라고 말씀해주셔서 눈물 나게 감사했다"고 말했습니다.그러면서 "잘난 부모도 내 부모, 못난 부모도 내 부모 아닌가. 잘난 자식도 내 자식이고 못난 자식도 내 자식"이라며 "이 대통령에게 힘을 실어주시려면 '미우나 고우나' 심정으로 기호 1번에 투표해달라"고 덧붙였습니다.또 "저희가 부족한 것은 채우고, 호남을 서운하게 했던 점에 대해서도 충분히 더 잘하도록 노력하겠다"며 "전남광주 통합으로 호남의 한을 조금이라도 풀어드릴 수 있어서 다행이다, 호남이 부모와 같다면 민주당이 호남에 대한 '효도 정치'를 잘하겠다"고 강조했습니다.정 위원장은 최근 이명박·박근혜 전 대통령의 국민의힘 후보 지원 유세를 두고도 공세 수위를 끌어올렸습니다.정 위원장은 "지금 이재명 대통령 시대가 왔는데 '윤이박'(윤석열·이명박·박근혜)이 돌아다니고 있다, 윤석열 부활을 꿈꾸는 윤어게인 세력이 설치고 있다"며 "전직 대통령 3명의 공통점은 감옥에 있거나 감옥에 갔다 온 '감옥 3인방'"이라고 꼬집었습니다.그러면서 "이명박·박근혜가 돌아다니고 있는데, 이는 김대중 대통령이 벌떡 일어날 일"이라며 "과거 퇴행적 행태로 민주주의를 왜곡하고 국민을 무시하는 내란의 잔불까지도 완벽히 정리해야 한다"고 주장했습니다.정 대표는 오늘 오후엔 충청권에서 문정우 금산군수 후보·이수동 영동군수 후보·하유정 보은군수 후보 지원 유세를 이어갑니다.(사진=연합뉴스)