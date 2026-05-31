MLB서 국가 연주 후 누가 오래 버티나…장난친 선수 3명 퇴장

▲ MLB 국가 연주 때 버티기 놀이하다가 퇴장당한 선수들

미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 '국가 연주 때 누가 오래 더 버티냐'는 장난기 섞인 놀이를 하다가 경기 전 선수 3명이 퇴장당했습니다.MLB닷컴은 오늘(31일, 한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그의 트로피카나 필드에서 탬파베이 레이스와 로스앤젤레스 에인절스의 경기 시작 전 에인절스 구원 투수 브렌트 수터, 탬파베이 투수 스티븐 윌슨과 마누엘 로드리게스가 퇴장당했다고 전했습니다.셋은 이른바 '국가 연주 대치'(national anthem standoff)라는 놀이로 신경전을 가볍게 벌였습니다.이는 미국 국가가 연주될 때 서 있다가 국가 연주 후에도 누가 더 오래 남아 있는지를 겨루는 장난입니다.셋은 각각 더그아웃 앞에 서서 국가가 끝난 후에도 계속 머물렀습니다.문제는 때로는 이 장난이 비교적 몇 분 이상 길게 이어져 경기 진행을 방해할 수 있다는 점입니다.MLB에서는 이럴 때 심판이 개입해 상황을 정리합니다.이날 3루 심판 랜스 배럿이 즉각 3명에게 퇴장을 지시하고 장난을 멈췄습니다.경기는 정시에 시작됐습니다.2022년에는 한 때 팀 동료였던 로비 레이(당시 시애틀 매리너스)와 루크 위버(캔자스시티 로열스)가 이 장난을 벌이다가 역시 경기 시작 전에 퇴장당했습니다.지난해 5월에는 시애틀과 시카고 화이트삭스 선수 둘씩 4명이 비를 맞아가며 10분간이나 버티기 게임을 했습니다.탬파베이와 에인절스는 선수 퇴장에도 경기에 큰 영향을 받지 않았습니다.수터는 전날 많이 던져 어차피 이날 등판이 어려웠고, 탬파베이 두 투수 역시 부상자 명단에 올라 재활 중인 선수들이었습니다.(사진=MLB닷컴 중계화면 캡처, 연합뉴스)