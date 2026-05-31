[속보] 홍명보호, 트리니다드토바고 5-0 완파…손흥민·조규성 멀티골

▲ 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 손흥민이 첫 골을 성공시키고 세리머니를 하고 있다.

2026 북중미 월드컵에 도전하는 홍명보호가 '캡틴' 손흥민(LAFC)과 조규성(미트윌란)의 멀티 골을 앞세워 트리니다드토바고를 완파했습니다.홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 31일(한국시간) 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와 평가전에서 5-0으로 완승했습니다.손흥민이 전반 40분 김문환(대전)의 땅볼 크로스를 득점으로 연결한 데 이어 3분 뒤엔 페널티킥으로 추가 골을 넣어 한국이 승기를 잡게 했습니다.후반엔 조규성도 멀티 골을 신고하고, 황희찬(울버햄프턴)까지 페널티킥 골을 뽑아내 관중석을 가득 메운 교민 팬들을 기쁘게 했다 홍명보호는 지난해 하반기부터 치른 9차례 평가전에서 5승 1무 3패를 기록했습니다.코트디부아르(0-4), 오스트리아(0-1)에 연패한 3월 평가전의 안 좋았던 흐름을 끊어내고, 지난해 가나전(1-0) 이후 3경기 만의 승리를 신고했습니다.코트디부아르는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 102위로 한국(25위)보다 77계단 아래입니다.이번 월드컵 본선 진출엔 실패했습니다.홍명보호는 이날 경기에 이어 엘살바도르(6월 4일 오전 10시)와 평가전을 치르고서 월드컵 조별리그 1, 2차전을 치를 결전지이자 베이스캠프인 멕시코 과달라하라로 넘어갑니다다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)