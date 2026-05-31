외국인 이달 코스피 순매도 44조 '사상 최대'…코스닥은 역대급 순매수

이달 외국인이 코스피 시장에서 44조 원 넘게 팔며 역대 최대 규모로 순매도한 것으로 나타났습니다.



반면 외국인의 매기가 코스닥시장으로 옮겨가면서 코스닥 순매수액은 사상 최대를 기록했습니다.



오늘(31일) 한국거래소에 따르면 이달 들어 29일까지 외국인은 코스피 시장에서 44조 7천150억 원 순매도했습니다.



이는 월간 외국인 코스피 순매도액 기준 역대 최대 수치입니다.



직전 역대 1위는 지난 3월 기록한 35조 7천477억 원이었는데, 2개월 만에 경신했습니다.



특히 외국인은 이달 7일 이후 29일까지 16거래일 연속 '팔자'를 나타내며 글로벌 금융위기 여파로 증시가 휘청였던 2009년 2월 10일∼3월 4일(17거래일 연속 순매도) 이후 가장 긴 순매도 행진을 이어갔습니다.



이달 개인은 코스피 시장에서 35조 940억 원 담으며 역대 최대 규모로 순매수한 것과 대조적입니다.



올해 코스피 급등폭이 컸던 만큼 외국인을 중심으로 차익 실현 매물이 출회된 것으로 분석됩니다.



특히 일각에서 국내 반도체주 단기 급등 부담 및 업황 피크아웃(정점 후 하락) 우려가 번지면서 반도체주를 중심으로 매물이 나온 분위기입니다.



올해 들어 코스피는 101% 급등했는데, 삼성전자와 SK하이닉스 상승률은 각각 164%, 258%에 달합니다.



외국인의 이달 순매도 상위 1위와 2위는 각각 SK하이닉스(20조 7천160억 원), 삼성전자(16조 270억 원)으로 집계됐습니다.



두 종목의 순매도액 합은 코스피 전체 순매도액의 82%를 차지했습니다.



반면 같은 기간 외국인의 매기는 코스닥 시장으로 대거 옮겨가는 흐름이었습니다.



이달 들어 29일까지 외국인 투자자들의 코스닥 순매수액은 2조 8천370억 원으로 역대 최대를 기록했습니다.



직전 역대 1위는 지난 2023년 7월 기록한 2조 7천923억 원이었는데 2년 10개월 만에 경신했습니다.



이달 국민성장펀드가 출시되면서 코스닥 기업의 수혜 기대감이 커진 영향으로 분석됩니다.



국민참여성장펀드는 국민자금 6천억 원과 재정 1천200억 원을 모아 모펀드를 조성하고 이를 10개 자펀드에 투자하는 방식으로 운용됩니다.



자금의 상당 부분이 코스닥 기술특례 상장사 등 혁신기업에 집중적으로 투자하도록 설계됐습니다.



외국인이 이달 코스닥 시장에서 가장 많이 담은 종목은 파두로 4천370억 원 순매수했습니다.



뒤이어 에코프로비엠(1천550억 원), 에이비엘바이오(1천250억 원), 이오테크닉스(1천210억 원) 등 순이었습니다.



다만 전문가들은 외국인의 코스피 시장 이탈이 일시적 현상에 그칠 가능성에 무게를 두고 있습니다.



코스닥 매수 역시 추세적 흐름으로 해석하기에는 아직 이르다는 평가입니다.



다만 최근 개인의 반도체주 매수세가 거세진 가운데 올해 말 이후 반도체주의 주가 조정 가능성은 경계해야 한다는 지적도 동시에 나오는 모습입니다.