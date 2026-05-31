하위 20% 월 44만 원 적자 '역대 최대'…상위 20%는 344만 원 여윳돈

올해 1분기 저소득층의 적자 규모가 역대 최대로 불어났습니다.



반면 고소득층의 여윳돈은 4년 만에 최대치를 기록해 가계 살림살이 격차가 커졌습니다.



오늘(31일) 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 소득 하위 20% 이하인 1분위 가구의 올해 1분기 실질 흑자액은 -43만 8천 원으로 집계됐습니다.



1분기 기준으로 2019년 관련 통계 작성 이후 가장 큰 적자 규모이자, 모든 분기를 통틀어서도 최대 수준입니다.



흑자액은 처분가능소득(소득에서 세금·이자 등 비소비지출을 제외한 금액)에서 소비지출을 뺀 값으로, 가계가 실제로 사용할 수 있는 여윳돈을 의미합니다.



'마이너스'일 경우 처분가능소득보다 소비지출이 많아 벌어들인 소득만으로 지출을 충당하지 못한 상태를 뜻합니다.



소득 1분위는 자산을 보유한 은퇴 고령가구나 일시적 소득 감소 가구도 포함되지만, 전반적으로 저소득층의 생활 수준을 보여주는 대표적인 지표로 활용됩니다.



반면 1분기 소득 상위 20%(5분위) 가구의 실질 흑자액은 344만5천 원으로, 같은 분기 기준 2022년 이후 가장 많았습니다.



이에 따라 1분위와 5분위 간 흑자액 격차는 388만 4천 원으로 벌어지며 역시 2022년 이후 최대치를 기록했습니다.



이 같은 격차는 엇갈린 소득·소비 흐름에서 비롯됐습니다.



1분위 가구는 소득은 정체됐는데 씀씀이가 커지며 적자 폭이 확대됐습니다.



1분위 가구의 실질 처분가능소득은 79만 2천 원으로 작년 동기 대비 0.1% 감소했습니다.



전체 소득 증가세가 0.6%에 그쳤는데, 전체 소득의 60% 이상을 차지하는 이전소득이 2.6% 감소한 데 따른 영향입니다.



여기에 사회보험(22.7%)과 이자비용(12.3%) 등 비소비지출(3.6%)이 늘면서 실제 가계에 남는 여력이 감소했습니다.



반면 실질 소비지출은 123만 1천 원으로 5.1% 증가했습니다.



식료품(3.3%)·보건(6.5%) 등 필수 지출이 증가한 가운데 교통·운송(33.8%), 오락·문화(23.4%) 등 선택적 소비도 늘었습니다.



5분위 가구는 지출을 늘렸음에도 처분가능소득이 더 크게 뛰면서 여윳돈을 불렸습니다.



5분위 가구의 실질 처분가능소득은 3.0% 늘어난 814만 6천 원으로 같은 분기 기준 역대 최대였습니다.



근로소득(0.4%) 증가세가 미미하고 사업소득(-3.0%)은 줄었지만, 세뱃돈 등 사적이전소득을 중심으로 이전소득(22.6%)이 크게 늘면서 소득 증가를 이끌었습니다.



비소비지출은 가구 간 이전지출(-7.6%) 등을 중심으로 1.0% 감소했습니다.



실질 소비지출은 470만 원으로 4.8% 늘었습니다.



교통·운송(10.1%), 보건(10.7%), 교육(4.8%), 음식·숙박(2.3%) 등 주요 항목에서 소비가 늘었습니다.



이번 지표는 소득과 소비를 기반으로 한 것으로, 자산을 포함한 가계의 양극화 수준은 연간으로 발표되는 가계금융복지조사 등을 통해 종합적으로 살펴볼 필요가 있습니다.



다만 이러한 흐름이 이어질 경우 양극화는 향후 더욱 심화할 가능성이 크다는 우려가 나옵니다.



지난 4월부터 중동 사태 여파로 고물가 현상이 본격화하면서 1분위 가구 부담이 더 커지는 데다, 반도체 수출 호황으로 인한 일부 대기업에 집중된 성과급 지급 등으로 고소득층 소득이 증가할 가능성이 높기 때문입니다.