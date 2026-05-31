5월 신용대출, 주담대보다 100배 넘게 늘었다…머니무브 속 '빚투' 행진

▲ 대출 창구

주요 시중은행의 5월 신용대출 증가액이 주택담보대출 증가액의 100배를 훌쩍 웃돈 것으로 나타났습니다.코스피가 연일 사상 최고치를 경신하는 가운데 신용대출을 받아 주식 투자에 나서는 차주들의 자금 수요가 폭발적으로 늘었기 때문으로 보입니다.오늘(31일) 금융권에 따르면, 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 이달 28일 기준 개인 신용대출 잔액은 총 106조 9천909억 원으로 집계됐습니다.지난 4월 말(104조 3천413억 원)보다 2조 6천496억 원 급증한 규몹니다.이 같은 증가 폭은 코스피가 3,200선을 처음 돌파하며 당시 기준 사상 최고치를 기록한 2021년 4월(+6조 8천401억 원) 이후 5년 1개월 만에 가장 큰 수준입니다.신용대출 잔액 자체도 2023년 11월 말(107조 7천191억 원) 이후 약 2년 6개월 만에 가장 큰 수준으로 올라섰습니다.최근의 신용대출 급증세는 상대적으로 정체된 주택담보대출 추이와 대조됩니다.5대 은행의 이달 28일 기준 주택담보대출 잔액은 612조 2천693억 원으로, 4월 말(612조 2천443억 원)보다 250억 원 증가하는 데 그쳤습니다.주택담보대출 잔액은 지난 4월 중 1조 9천104억 원 늘어 작년 8월(+3조 7천12억 원) 이후 8개월 만에 가장 큰 폭으로 늘었으나 이달 들어 증가세가 대폭 둔화했습니다.5월 한 달 동안의 증가액만 비교하면, 개인 신용대출(+2조 6천496억 원)이 주택담보대출(+250억 원)보다 100배 넘게 큰 폭으로 증가한 셈입니다.애초 주택담보대출 잔액이 신용대출 잔액보다 월등히 큰 만큼 월간 증가율은 신용대출(2.54%)이 주택담보대출(0.004%)과 비교하기 어렵게 높았습니다.전체 가계대출 잔액은 주택담보대출이 주춤한 가운데 신용대출을 중심으로 3조 원 가까이 불었습니다.5대 은행의 이달 28일 기준 가계대출 잔액은 770조 2천728억 원으로, 4월 말(767조 2천960억 원)보다 2조 9천768억 원 늘었습니다.작년 8월(+3조9천251억 원) 이후 최대 증가 폭이었습니다.이들 은행의 신용대출은 마이너스통장(신용한도대출) 위주로 늘었습니다.5대 은행의 개인 마이너스통장 잔액은 지난 4월 말 39조 7천877억 원에서 이달 28일 41조 9천303억 원으로 2조 1천426억 원 증가했습니다.이는 한도가 아니라 실제 사용된 대출 잔액으로, 한 달 사이 잔액이 2조 원 넘게 불어난 것은 2021년 4월(+6조 4천389억 원) 이후 5년 1개월 만에 처음입니다.마이너스통장 잔액 자체도 역대 월말과 비교해 2022년 12월 말(42조 546억 원) 이후 3년 5개월 만에 최대 기록입니다.특히 기업들의 급여 지급일이 몰린 25일을 전후로는 마이너스통장 잔액이 다소 줄어드는 것이 일반적이지만, 일주일 전인 지난 21일(41조 2천822억 원)보다 오히려 잔액이 6천500억 원가량 늘어난 점이 눈에 띕니다.차주들이 월급을 받아 대출을 우선 상환하기보다 추가로 차입해 주식시장에 뛰어들었다는 의미로 해석될 수 있는 대목입니다.문제는 최근 시장금리 상승에 신용대출 금리가 크게 올랐다는 점입니다.5대 은행의 신용대출 금리는 이달 29일 기준 연 4.16∼5.85%(1등급·1년 만기 기준)로, 상단이 6%에 육박했습니다.작년 말(연 3.84∼5.36%)은 물론 중동 전쟁 불확실성이 최고조에 달했던 올해 3월 말(연 3.85∼5.53%)보다 높은 수준으로, 향후 기준금리 인상 시 대출 금리도 추가로 높아질 여지가 있습니다.(사진=연합뉴스)