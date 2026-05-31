PSG 2회 연속 챔스 우승 이끈 엔리케 감독 "나는 레전드가 아냐"

▲ UCL 우승 트로피를 껴안는 PSG의 루이스 엔리케 감독

'프랑스 명가' 파리 생제르맹(PSG)의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 2연패를 이끈 루이스 엔리케(56·스페인) 감독이 사령탑으로서 통산 3번째 'UCL 우승'을 맛본 뒤 "내년에도 이 자리에 서겠다"라며 식지 않는 열정을 과시했습니다.엔리케 감독이 지휘하는 PSG는 31일(한국시간) 헝가리 부다페스트의 푸슈카시 아레나에서 열린 2025-2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에서 아스널(잉글랜드)과 120분 연장 혈투 끝에 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 4-3으로 이겨 오늘(31일, 한국시간) 우승을 따냈습니다.'디펜딩 챔피언' PSG는 기존 유러피언컵이 UCL로 새로 출범한 1992-1993시즌 이후 레알 마드리드(스페인·3연패)에 이어 역대 두 번째로 대회 2연패에 성공한 클럽으로 이름을 남겼습니다.앞서 지네딘 지단 감독이 이끌던 레알 마드리드는 3시즌 연속 우승(2015-2016, 2016-2017, 2017-2018시즌)를 달성한 바 있습니다.특히 2014-2015시즌 FC바르셀로나(스페인)를 UCL 우승으로 이끌었던 엔리케 감독은 2023년 PSG에 부임한 이후 두 시즌 연속 팀을 UCL 우승으로 이끌면서 사령탑으로서 개인 통산 3번째 UCL 챔피언을 경험했습니다.이로써 엔리케 감독은 밥 페이즐리(잉글랜드·1977, 1978, 1981년), 지단(프랑스·2016, 2017, 2018년), 페프 과르디올라(스페인·2009, 2011, 2023년)에 이어 역대 'UCL 최다 우승 사령탑' 공동 2위에 이름을 올렸습니다.역대 최다 우승은 브라질 대표팀을 지휘하는 카를로 안첼로티(이탈리아·2003, 2007, 2014, 2022, 2024년) 감독으로 통산 5차례 우승을 지휘했습니다.PSG 사령탑 부임 이후 정규리그 3연패에 이어 UCL까지 2연패를 지휘하며 '명장 반열'에 이름을 올렸지만 엔리케 감독은 성에 차지 않는 듯 "내년에도 이 자리에 서겠다"라고 강조했습니다.엔리케 감독은 "이번 시즌을 치러온 방식을 돌아보면 우리는 챔피언에 오를 만했다"라며 "내년에도 이 자리에 서기 위해 노력하겠다"고 말했습니다.다만 '통산 3번 우승이 자신을 레전드로 만들었나'라는 질문에 "나는 레전드가 아니다"며 "그런 것에는 관심이 없다"라고 자세를 낮췄습니다.(사진=AP, 연합뉴스)