중국, "일본 군국주의 재부상" 작심 비판…미국엔 수위 조절

▲ 아시아안보회의에 참석한 멍샹칭 중국 국방대 교수(가운데)

이미지 확대하기

40여 개국이 모여 안보 문제 등을 논의하는 싱가포르 아시아안보회의(샹그릴라 대화)에서 중국이 일본의 재무장 움직임을 강하게 비판했습니다.반면 정상회담 이후 관계 관리 국면에 접어든 미국에 대해서는 비교적 절제된 메시지를 내놓으며 수위 조절에 나섰습니다.오늘(31일) 중국공산당 기관지 인민일보 계열의 영자신문 글로벌타임스와 싱가포르의 중국 일간지 연합조보 등에 따르면 중국 측 대표단 단장인 멍샹칭 국방대 교수는 전날 '전략적 안정에 대한 위협 관리'를 주제로 열린 세션에서 "패권주의가 지역 안보를 위협한다"며 일본을 작심 비판했습니다.멍 교수는 "역사의 교훈은 여전히 생생하며 세계는 다시 중대 기로에 서 있다"며 "군국주의적 사고의 재부상에 대해 경계하고, 제2차 세계대전의 성과와 전후 국제 질서를 수호해야 한다"고 말했습니다.그는 올해가 극동국제군사재판(도쿄재판) 개정 80주년이라는 점을 언급하며 "일부 세력이 전쟁범죄를 미화하고 제2차 세계대전 역사 왜곡을 조장하며 침략 역사를 세탁하려 하고 있다"고 주장했습니다.특히 일본의 평화헌법 개정 추진과 비핵 3원칙 수정 논의, 동맹국 핵무기의 일본 배치 가능성 등을 거론하며 "핵확산 위험을 높이고 있다"고 지적했습니다.멍 교수는 "군국주의의 뿌리를 완전히 제거하지 못한 국가가 국제 무대에서 다른 나라의 국방 협력을 논할 도덕적 권위를 가질 수 있는지 의문"이라면서 "과거 침략을 겪은 아시아 국가들의 신뢰를 얻을 수 있을지 심각한 의문이 든다"고 비판했습니다.반면 미국에 대해서는 지난해와 비교해 한층 완화된 어조를 보였습니다.멍 교수는 피트 헤그세스 미국 국방장관이 연설에서 최근 베이징에서 열린 미중 정상회담과 양국 정상 간 합의를 언급한 데 대해 "중국과 미국이 서로를 향해 다가가길 희망한다"며 "양국 군 관계가 건강하고 안정적이며 지속 가능한 방향으로 발전하기를 바란다"고 말했습니다.이는 지난해 중국 대표단이 미국의 대중 견제 정책과 인도·태평양 전략을 강도 높게 비판했던 것과 대조적인 모습입니다.헤그세스 장관 역시 지난해 연설에서 중국을 "실제적이고 즉각적인 위협"이라고 표현한 데 반해, 올해는 "미중 관계가 수년 만에 가장 좋은 상태"라며 베이징 미중 정상회담을 "역사적"이라고 평가했습니다.다만 양측은 모두 '패권주의 반대'라는 표현을 사용하며 서로를 향한 견제의 메시지도 남겼습니다.헤그세스 장관은 "중국을 포함한 어떤 국가도 패권을 행사하면서 미국과 동맹국의 안보 및 번영을 위협할 수는 없다"고 했고, 멍 교수는 "패권주의와 진영 대결이 지역 안보를 훼손하고 있다"고 주장했습니다.(사진=게티이미지)