"군인 없어서 만들었는데"…러시아 잡는 '조용한 죽음'

▲ 지상 전투 로봇을 조종하는 우크라이나군

우크라이나가 러시아와의 전쟁에서 하늘을 나는 드론에 이어 지상 '킬러 로봇'을 대거 투입해 전쟁의 판도를 바꿨다는 분석이 나왔습니다.30일(현지시간) 미 CNN 방송에 따르면 우크라이나군은 올해 1월 이후 로봇·드론 등 무인 장비로만 2만 2천 건에 달하는 임무를 수행했습니다.지난 4월에는 우크라이나군이 병력 투입 없이 로봇과 드론만으로 러시아군 진지를 점령한 첫 사례가 보고되기도 했습니다.이를 통해 우크라이나는 올해 들어 매달 러시아군 사상자 3만 5천 명을 발생시킨다는 목표를 달성했고, 러시아군의 총 사망자 수는 50만 명으로 늘었다고 CNN이 전했습니다.실제로 최근 우크라이나 동부의 러시아 전선에서 우크라이나군이 수행한 6차례의 폭파 작전은 모두 로봇이 수행했으며, 인간 병력은 전혀 투입되지 않았습니다.이처럼 전투 로봇이 전장에 투입될 경우 지휘관은 게이머들이 사용하는 의자에 앉아 작전을 지휘하고, 정찰 드론이 전용 라이브 스트리밍을 통해 실시간으로 전황을 중계합니다.바퀴를 단 로봇 차량은 여러 대의 카메라를 장착하고 있어 목표물을 넓은 시야로 조준할 수 있으며, 휴식이나 보급 없이 장시간 작전을 수행할 수도 있습니다.이 차량은 차체에 400발의 탄약을 싣고 적군에 접근해 직접 기관총 사격을 수행하거나 폭발물을 터뜨리고, 아군에게는 보급품을 전달합니다.더구나 이 로봇들은 이동 시 소음도 거의 내지 않기 때문에 적군은 폭발 반경인 10미터 거리 이내에서만 겨우 로봇이 접근하는 소리를 들을 수 있다고 합니다.이 때문에 러시아군은 우크라이나군의 로봇 군단을 '조용한 죽음'이라 부르는 것으로 알려졌습니다.CNN은 "우크라이나의 전쟁 수행이 상당 부분 무인화하면서 우크라이나군은 러시아군에 대해 갑작스러우면서도 불안정한 우위를 점하게 됐다"고 전했습니다.전문가들은 우크라이나군의 로봇 전쟁이 결국 병력 부족에서 비롯된 고육지책이라고 분석합니다.우크라이나군은 2022년 러시아군의 침공 이후 막대한 피해를 당했고, 미국의 불안정한 지원이 이어지는 가운데 부상자와 사망자를 대체하기 위한 수단으로 로봇 군단을 개발하기 시작했다는 것입니다.(사진=연합뉴스)