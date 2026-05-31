뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'최종 결정' 미룬 트럼프…미 국방 "필요시 군사개입 재개"

전형우 기자
작성 2026.05.31 07:11 조회수
PIP 닫기
<앵커>

사실상 합의된 것으로 알려진 미국과 이란의 종전 양해각서에 대해 트럼프 대통령이 다시 결정을 미뤘습니다. 헤그세스 국방장관은 필요할 경우 군사개입 재개를 준비하고 있다고 밝혔습니다.

보도에 전형우 기자입니다.

<기자>

트럼프 미국 대통령이 이란과 양해각서 승인 여부를 최종 결정하는 회의를 연다고 밝히면서 협상 최종 타결 기대가 커졌지만, 결론은 다시 미뤄졌습니다.

한국시간으로 어제(30일) 새벽 백악관에서 2시간가량 회의가 진행됐지만, 회의를 마친 뒤 트럼프는 미국에 이익이 되고 레드라인을 만족시키는 합의만 할 것이라고 밝혔습니다.

트럼프가 언급한 레드라인은 이란의 핵무기 개발 금지, 고농축 우라늄 폐기, 그리고 호르무즈 해협 완전 개방 등 3가지인데, 트럼프가 이번에도 결정을 미루자 모흐센 레자이 이란 최고지도자 군사고문은 트럼프가 또 외교를 배신했다고 맹비난했습니다.

피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 싱가포르에서 열린 아시아안보회의를 마친 뒤 기자회견을 열고 이란과 종전 협상이 결렬되면 군사 개입을 재개할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.

[피트 헤그세스/미국 국방부장관 : 바로 지금, 우리는 만약 우리가 해야 한다면 다시 개입할 수 있도록 준비하는 것에 집중하고 있습니다.]

헤그세스는 이란에 대한 봉쇄 작전이 "철통같이 유지되고 있다"며 회의 기간 진행된 양자 회담에서 "호르무즈 해협 문제가 상당히 자주 언급됐다"고 밝혔습니다.

그는 또 중동 미군기지에서 미군 병력을 영구 철수하는 방안에 대해서는 "모두 트럼프 대통령이 결정할 일"이라며 이러한 결정들이 이란과 종전 협상의 결과를 바탕으로 내려질 것이라고 답변했습니다.

(영상편집 : 김호진)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
전형우 기자 사진
전형우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지