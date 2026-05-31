미국·영국·호주, 오커스 수중드론 공동 개발한다

▲ 피트 헤그세스 미 국방부 장관

미국·영국·호주가 안보동맹 오커스(AUKUS)의 일환으로 무인잠수정(UUV) 개발 협력에 나섰습니다.피트 헤그세스 미국 국방장관·존 힐리 영국 국방장관·리처드 말스 호주 부총리 겸 국방장관은 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 행사장에서 공동 기자회견을 갖고 이 같은 계획을 발표했습니다.헤그세스 장관은 "이 핵심 프로젝트는 수중 작전을 지원하고 해양 영역에서 우리의 집단적 우위를 유지하도록 설계된 (임무에) 고도로 적응 가능한 다목적 UUV 탑재체를 제공할 것"이라고 밝혔습니다.힐리 장관은 "이를 통해 수중 드론용 최첨단 센서·무기 체계를 공동 개발함으로써 우리들의 군에 가장 앞선 전장 기술을 신속하게 공급할 수 있을 것"이라고 말했습니다.또 "오커스에서 우리는 너무 오랫동안 말만 많고 행동은 너무 적었다"고 덧붙였습니다.2021년 세 나라가 결성한 오커스는 핵추진 잠수함 공동 개발 등의 내용을 담은 '필러(pillar)1'과 인공지능(AI)·양자컴퓨팅·수중·극초음속·사이버 기술 등 첨단 방위 기술 개발을 목표로 하는 '필러2'의 양대 축으로 구성됩니다.이번 UUV 사업은 필러2에 속합니다.앞서 지난해 도널드 트럼프 2기 행정부는 전임 조 바이든 행정부 시절 체결된 오커스 협정을 재검토했다가 이를 지속하기로 결정한 바 있습니다.이에 따라 내년부터 미군이 버지니아급 핵추진 공격잠수함(SSN)을 호주에 배치하고, 2030년대 초부터 호주가 버지니아급 잠수함을 미국으로부터 도입할 계획입니다.또 영국과 호주는 미국의 첨단기술을 도입한 오커스급 핵추진 공격잠수함을 공동 개발하고 각자 자국 조선소에서 건조해 영국에서는 2030년대 후반, 호주에서는 2040년대 초반 첫 잠수함을 인도받을 방침입니다.이를 위해 호주 정부는 호주 남부 사우스오스트레일리아(SA)주 애들레이드 인근 오즈번에 39억 호주달러(약 4조2천200억원)를 우선 투입, 호주군 오커스급 핵잠수함 건조 시설을 짓기로 했습니다.미 국방부는 이번 달 호주 서부 잠수함 순환전력(SRF-West)을 지원하기 위한 해군 조직 설립을 승인했으며, 올해 말부터 첫 번째 미 해군 인력이 웨스턴오스트레일리아(WA)주 퍼스의 HMAS 스털링 기지로 순환 배치될 예정입니다.이 기지 주변에는 향후 10년간 120억 호주달러(약 12조 3천억 원)를 투입해 오커스 핵잠수함 유지·보수 단지를 구축하기로 했습니다.3국 국방장관은 공동성명에서 "SRF-West는 잠수함 전개를 직접 지원할 것이며, 호주가 독자적인 재래식 무장 핵잠 역량을 보유·운용·정비·규제할 준비 태세를 가속화할 것"이라고 평가했습니다.호주는 또 오커스와 별도로 17억 호주달러(약 1조8천400억원)를 투자해 장거리 자율 운항·작전이 가능한 정찰·공격용 대형 UUV '고스트 샤크' 개발·도입 사업도 진행하고 있습니다.