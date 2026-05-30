'평택을 공방' 민주당 "김용남이 진짜 민주" vs 혁신당 "진짜 범민주는 조국"

▲ 김용남-조국

6.3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 사전투표 마지막 날인 오늘(30일), 민주당은 격전지로 꼽히는 경기 평택을 찾아 김용남 평택을 국회의원 재선거 후보 지원에 나섰습니다.민주당은 김 후보 사무소에서 현장 본부장단회의를 열고, "이재명 대통령이 선택하고 민주당이 공천한 김용남 후보가 진짜 민주당 후보"라며 지지를 호소했습니다.조승래 총괄선대본부장은 조국혁신당 조국 후보를 겨냥해 "가짜 민주당을 찍으면 국민의힘이 될 수도 있다"며 "진짜 민주당 후보인 김용남 후보에게 힘을 모아달라"고 말했습니다.민주당은 김 후보에게 제기된 차명 대부업체 운영 의혹 등도 방어했습니다.강득구 최고위원은 당 검증 과정에서 관련 의혹이 해소됐다는 취지로 설명했고, 김승원 경기도당위원장은 "혐오와 남의 가정사까지 들추는 낡은 공작 정치로는 평택 변화를 이끌 수 없다"고 비판했습니다.이에 조국혁신당은 "조국 죽이기가 민주당의 선거 최고 목표냐"며 강하게 반발했습니다.박병언 조국 후보 선대위 대변인은 논평을 내고 김용남 후보의 과거 세월호 관련 발언과 보좌관 폭행 논란, 농지 매입 의혹, 대부업체 운영 의혹 등을 거론하며 "평택을에는 가짜 민주당 후보가 있다"고 맞받았습니다.그러면서 "가짜 민주당 후보가 아닌 진짜 범민주진영 후보인 조국 후보를 선택해 달라"고 주장했습니다.다만 조국혁신당은 민주당과의 전면전은 아니라는 점도 강조했습니다.박 대변인은 조국혁신당 후보가 출마하지 않은 선거구에서는 기호 1번 민주당 후보를 찍자는 이른바 '3.1운동' 방침을 당원들에게 전달했다며, 범민주진영의 통합과 단결을 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.