[속보] 사전투표율 최종 23.51% 기록…지방선거 기준 역대 최고치

▲ 6·3 지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 서울 영등포구 신길4동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다.

6·3 지방선거 사전투표가 지방선거 기준으로는 최고치인 23.51%의 투표율로 마무리됐습니다.중앙선거관리위원회는 어제(29일) 오전 6시부터 오늘 오후 6시까지 진행된 사전투표에 전체 유권자 4,464만 9,908명 가운데 1,049만 8,411명이 참여한 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔습니다.역대 지방선거 종전 최고치인 2022년 제8회 지방선거 사전투표율 20.62%보다 2.89%포인트 높은 수치입니다.다만 사전투표 제도 도입 이후 치러진 모든 선거를 통틀어 가장 높은 사전투표율은 제20대 대선 때 기록한 36.93%였습니다.날짜별 사전투표율은 첫날인 어제 11.6%, 둘째 날인 오늘은 11.91%를 각각 기록했습니다.전국 17개 시·도 가운데 투표율이 가장 높은 지역은 38.95%를 기록한 전남이었습니다.뒤를 이어 전북 35.05%, 광주 27.83%, 세종 27.67% 순이었습니다.반면 가장 낮은 곳은 18.65%를 기록한 대구였습니다.이어 경기 20.96%, 부산 21.29%, 인천 21.62% 순으로 낮았습니다.서울의 사전투표율은 23.84%를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)