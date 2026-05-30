[속보] 사전투표율 최종 23.51% 기록…지방선거 기준 역대 최고치

▲ 6·3 지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 서울 영등포구 신길4동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다.
6·3 지방선거 사전투표가 지방선거 기준으로는 최고치인 23.51%의 투표율로 마무리됐습니다.
중앙선거관리위원회는 어제(29일) 오전 6시부터 오늘 오후 6시까지 진행된 사전투표에 전체 유권자 4,464만 9,908명 가운데 1,049만 8,411명이 참여한 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔습니다.
역대 지방선거 종전 최고치인 2022년 제8회 지방선거 사전투표율 20.62%보다 2.89%포인트 높은 수치입니다.
다만 사전투표 제도 도입 이후 치러진 모든 선거를 통틀어 가장 높은 사전투표율은 제20대 대선 때 기록한 36.93%였습니다.
날짜별 사전투표율은 첫날인 어제 11.6%, 둘째 날인 오늘은 11.91%를 각각 기록했습니다.
전국 17개 시·도 가운데 투표율이 가장 높은 지역은 38.95%를 기록한 전남이었습니다.
뒤를 이어 전북 35.05%, 광주 27.83%, 세종 27.67% 순이었습니다.
반면 가장 낮은 곳은 18.65%를 기록한 대구였습니다.
이어 경기 20.96%, 부산 21.29%, 인천 21.62% 순으로 낮았습니다.
서울의 사전투표율은 23.84%를 기록했습니다.
(사진=연합뉴스)
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