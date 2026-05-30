[날씨/XR] 서울 낮 기온 30도…자외선 지수 '매우 높음'

계절의 여왕인 5월도 어느덧 끝을 향해 가고 있습니다.



오늘(30일) 전북 임실군에서는 붉고 화사한 장미꽃이 장관을 이룬 모습인데요.



내일은 오늘보다 더 덥겠습니다.



내일 낮 기온을 지도로 나타낸 모습 확인해 보시면 붉은색으로 보이는 지역들 30도를 넘어서겠는데요.



서울이 30도로 오늘보다 다소 높겠고, 서풍이 유입되며 동해안 지역은 33도 안팎까지 치솟겠습니다.



다만 아직 한여름만큼 습도가 높지는 않아서 체감온도는 이보다 1도에서 2도가량 다소 낮겠습니다.



내일도 햇볕이 따갑겠습니다.



전국의 자외선 지수 매우 높음 수준까지 치솟겠으니까요, 외출하실 때 양산이나 모자 챙기시면 좋겠습니다.



현재 위성 영상 확인해 보겠습니다.



서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향으로 대체로 맑거나 구름만 다소 지나는데요.



내일도 쭉 쾌청한 하늘이 이어지겠습니다.



맑은 하늘이 이어지면서 밤사이에 열기가 빠져나가며 일교차도 크겠습니다.



내일 아침 기온 대전 15도로 서늘할 텐데요.



낮 기온은 대전 31도, 광주 32도까지 쑥 오르겠습니다.



다음 주 초반에는 제주와 남해안을 중심으로 비 소식이 들어 있고요, 본투표일인 수요일에는 구름만 가끔 지나는 가운데 서울 낮 기온이 31도까지 오르며 덥겠습니다.



(임은진 기상캐스터)