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두산, 이틀 연속 '만루 홈런'으로 역전승

유병민 기자
작성 2026.05.30 20:39 조회수
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<앵커>

프로야구에서 진기한 기록이 나왔습니다. 두산이 어제(29일)에 이어 오늘도 역전 만루 홈런으로 삼성에 이틀 연속 승리했습니다.

유병민 기자입니다.

<기자>

두산은 어제 7대 4로 밀린 9회 초 만루에서 강승호가 결승 만루 홈런을 터뜨려 삼성에 짜릿한 역전승을 따냈습니다.

여운이 가시기도 전에 또 만루 홈런이 폭발했습니다.

6대 1로 밀린 6회 사사구 2개와 안타로 잡은 노아웃 만루 기회에서 임종성의 1타점 적시타, 박찬호의 밀어내기 볼넷으로 3점 차로 추격한 뒤 정수빈이 백정현의 초구 직구를 공략해 우중간 담장을 넘어가는 역전 그랜드슬램을 쏘아 올렸습니다.

두산이 삼성의 추격을 뿌리치고 8대 7로 승리해 정수빈의 만루포는 결승타가 됐는데, 이틀 연속 만루 홈런으로 역전승을 거둔 건 역대 두 번째입니다.

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LG도 KIA에 이틀 연속 승리를 따내 삼성을 밀어내고 단독 선두로 올라섰습니다.

선발 송승기가 6회 원아웃까지 4피안타 무실점 역투를 펼쳤고, 오지환이 1회 결승 투런포로 이틀 연속 아치를 그려 승리를 이끌었습니다.

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키움 새 외국인 타자 빅리거 출신 히우라는 한국 무대 데뷔전에서 2루타 포함 멀티 히트를 터뜨려 인상적인 타격을 선보였습니다.

(영상편집 : 박정삼)
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