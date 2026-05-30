뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

홍명보 "굉장히 당황스럽지만…우리 역할 다할 것"

홍석준 기자
작성 2026.05.30 20:36 조회수
PIP 닫기
<앵커>

대한축구협회 정몽규 회장이 전격적으로 사의를 밝힌 데에 대해 대표팀 홍명보 감독은 '당황스럽지만 동요하지 않고 월드컵 준비를 이어가겠다'고 밝혔습니다. 대표팀은 내일(31일) 트리니다드토바고와 평가전을 치릅니다. 

미국 솔트레이크시티에서 홍석준 기자입니다.

<기자>

어제 정몽규 회장이 이번 월드컵이 끝난 뒤 물러나겠다는 뜻을 공식 발표하기 2시간 전쯤, 대표팀은 이 소식을 화상 회의 방식으로 들었습니다.

[홍명보/축구대표팀 감독 : 굉장히 좀 당황스러운 일이지만, 회장님께서 선수단, 대표단하고 같이 또 얘기를 했었고, 선수단은 또 선수단끼리 따로 시간을 가져서 자기 역할들에 대해서 명확하게 얘기를 했습니다.]

월드컵 개막을 불과 2주 앞두고 협회 행정과 대표팀 지원을 총괄하는 회장이 사의를 표명한 초유의 상황에도, 대표팀은 동요 없이 대회를 준비해 나가겠다고 밝혔습니다.

당장 내일 최종 명단 발표 후 첫 경기인 트리니다드토바고와의 평가전에 집중할 계획입니다.

실전을 통해 고지대 적응력을 높이는 게 가장 중요한데, 먼저 수비에서는 지난 3월 부상으로 빠졌던 카스트로프를 왼쪽 측면에, '깜짝 발탁'한 강원의 이기혁은 중앙 수비수로 내세워 가능성을 점검합니다.

또 '중원의 핵' 황인범을 후반 교체 투입해 감각을 깨우고, 최전방에서는 손흥민과 조규성을 번갈아 세우며 최근 A매치 2경기 연속 무득점의 사슬을 끊겠다는 계획입니다.

[홍명보/축구대표팀 감독 : 정말로 간절한 마음으로 잘 준비하고 있습니다. 많은 성원 부탁드리겠습니다.]

예전 같지 않은 월드컵 열기에 당황한 기색이 역력한 한국 축구는 중남미 섬나라, 트리니다드토바고를 상대로 분위기 반전에 나섭니다.

(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 황지영, 디자인 : 이예솔)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지