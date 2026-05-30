"투표 포기는 그들을 편드는 것"…국힘 "갈라치기" 반발

<앵커>



이재명 대통령은 오늘(30일) SNS에 투표를 독려하는 게시글을 올렸습니다. 그러면서 "투표를 포기하는 건 내 삶과 공동체를 해치는 그들을 편드는 거"라고 콕 집어 언급했습니다. 그러자 국민의힘은 "갈라치기", "선거 개입"이라고 강하게 반발했습니다.



이 소식은 배준우 기자가 보도합니다.



<기자>



이재명 대통령은 오늘 오전 '꼭 투표합시다'라는 글을 자신의 SNS에 올렸습니다.



"투표는 민주주의의 생명줄"로 "투표를 포기하는 것은 나와 가족의 미래를 포기하는 것과 같다"며, "투표 포기는 중립이 아니라 내 삶과 공동체를 해치는 그들을 편드는 것"이라고 썼습니다.



그러자 국민의힘은 선거 중립 의무 위반이라고 반발했습니다.



장동혁 대표는 "투표 독려까지 갈라치기"라며 "이 대통령과 민주당이야말로 내 삶과 공동체를 해치는 '그들' 아닌가"라고 맞받았습니다.



국민의힘은 또, 어제 이 대통령이 기표소에서 투표지를 들고 선거사무원에게 문의한 것은 비밀투표 원칙 위반이라고 주장하며, 이 대통령을 공직선거법 위반 혐의로 오늘 경찰에 고발했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 대통령이 자기 기표된 투표용지로 특정 정당, 특정 후보에 대해서 방송 카메라 앞에서 지지 호소를 한 게 본질적인 문제입니다.]



이에 대해 민주당은 "억지 공격에 대응할 가치를 못 느낀다"고 일축했습니다.



[강준현/민주당 수석대변인 : 단순한 해프닝인데요. 대통령께서 이제 반이 찍혔으니까 '이렇게 찍히면 안 되는 거 아니냐' 이런 마음이 드셨을 거예요.]



또, 중앙선거관리위원회가 이미 법적으로 문제가 없다고 결론을 내린 사안인데도 국민의힘이 트집 잡기를 하고 있다며 할 수 있는 선거운동이 대통령 헐뜯기밖에 없다고 비판했습니다.