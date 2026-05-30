'역대 최다' 찍은 일본 유학 온 외국인 41만 명… 엔저에 자국민 해외 유학은 주춤

▲ 일본 도쿄대

지난해 일본에 유학 온 외국인 유학생이 40만 명을 넘어서며 사상 최다를 기록했습니다.반면 엔저 등의 영향으로 해외서 공부하는 일본인 유학생 수는 좀처럼 늘지 않고 있습니다.30일 일본 문부과학성 산하 독립행정법인 일본학생지원기구에 따르면 지난해 5월 기준 일본 내 유학생 수는 40만 8천69명으로 전년보다 21.2% 증가했습니다.일본 내 유학생 수는 2019년 31만 명을 넘어선 뒤 코로나19 여파로 줄기 시작해 2022년에는 23만 명대에 그쳤으나 2023년부터 다시 늘기 시작했습니다.지난해 기준 전체 유학생 중 대학이나 전문학교 등 고등교육 기관 재적자는 26만 7천895명이고, 일본어 학원 등에 다니는 사람이 14만174명이었습니다.국가별로 보면 중국 출신 유학생이 32.1%로 가장 많았고 네팔(24.6%), 베트남(10.6%), 미얀마(7.2%), 스리랑카(4.3%) 등의 순이었습니다.반면 해외로 나간 일본인 유학생의 수는 9만여 명에 그쳤습니다.2024학년도 기준 해외에서 공부하는 일본인 유학생 수는 9만 1천54명으로 전년보다 2%가량 증가했는데 역대 최다를 기록했던 지난 2018학년도의 11만 5천146명과 비교하면 80% 수준입니다.일본인 유학생 수는 코로나19 여파로 2020∼2022년 급감했으며 최근에도 엔화 약세의 영향으로 해외 유학 비용이 급등하면서 크게 늘지 않고 있는 것으로 분석됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)