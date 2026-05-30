사전투표율 5시 현재 22.16%…역대 지선 최고치보다 1.54%p↑

▲ 6·3 지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 서울 영등포구 신길4동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표를 하기 위해 줄을 서고 있다.

중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 5시 현재 투표율이 22.16%로 집계됐다고 밝혔습니다.전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4,464만 9,908명 가운데 989만 2,334명이 투표를 마쳤습니다.이는 종전 지방선거 최고 사전투표율인 2022년 제8회 지방선거 최종 사전투표율(20.62%)보다 1.54%포인트(p) 높은 수치입니다.또한 지난 지방선거 동시간대 투표율(19.44%)과 견주면 2.72%p 높습니다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(37.42%)이며 전북(33.46%), 광주(26.28%), 강원(25.82%) 등이 뒤를 이었습니다.가장 낮은 곳은 대구로 17.52%를 기록했습니다.이어 경기(19.66%), 부산(20.11%), 인천(20.34%) 등 순이었습니다.서울의 투표율은 22.22%를 기록했습니다.29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄집니다.사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 합니다.전국에 총 3,571개 투표소가 설치됐으며, 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)