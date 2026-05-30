'악전고투' 안세영, 천위페이에 역전승…싱가포르오픈 결승 진출

배드민턴 '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 한때 천적으로 꼽히던 천위페이(중국)를 제압하고 싱가포르오픈 결승에 안착했습니다.



여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영은 오늘(30일) 싱가포르에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 싱가포르오픈 준결승에서 랭킹 4위 천위페이에게 1시간 23분의 혈투 끝에 짜릿한 2대 1 역전승을 거뒀습니다.



과거 '천적'으로 불릴 만큼 천위페이에게 고전했던 안세영은 지난해 이 대회 8강에서 당한 완패를 이날 승리로 완벽하게 설욕했습니다.



아울러 상대 전적에서도 16승 14패로 우위를 점했으며, 최근 6차례 맞대결에서 5승을 쓸어 담는 강한 면모를 과시했습니다.



이날 안세영은 몸 상태가 온전치 않은 듯 경기 내내 다소 힘들어하는 기색을 보였습니다.



2게임 중반에는 경기 도중 가쁜 숨을 몰아쉬며 심판에게 무언가를 요청하는 제스처를 취하기도 했으나, 흔들림 없이 집중력을 유지했습니다.



1게임은 치열한 접전이었습니다.



안세영이 일찌감치 10대 5로 앞서갔으나, 천위페이에게 5연속 실점을 허용한 뒤 막판 듀스 승부 끝에 20대 22로 첫 게임을 내줬습니다.



그러나 2게임부터 안세영의 반격이 시작됐습니다.



체력 소모를 줄이려는 듯 긴 랠리를 피하고, 과감한 공격으로 승부수를 띄우며 흐름을 되찾았습니다.



4대 5에서 4연속 득점으로 역전한 뒤 안정적으로 리드를 지켰고, 18대 11에서는 몸을 날린 수비 직후 상대의 강한 대각 크로스를 정확한 판단으로 흘려보내 아웃을 유도하는 집중력을 과시했습니다.



21대 12로 2게임을 따낸 안세영은 3게임에서도 기세를 이어갔습니다.



6대 1로 일찌감치 주도권을 잡은 뒤, 체력이 떨어진 듯한 천위페이의 범실을 틈타 11대 4로 넉넉하게 앞선 채 인터벌을 맞이했습니다.



인터벌 이후 천위페이가 두 차례 4연속 득점을 기록하며 13대 12까지 추격했습니다.



하지만 추격은 거기까지였습니다.



침착하게 페이스를 되찾은 안세영은 과감한 공격으로 5연속 득점에 성공, 18대 12로 다시 격차를 벌리며 그대로 승부에 쐐기를 박았습니다.



안세영의 결승 상대는 이날 오전 세계 랭킹 2위 왕즈이(중국)를 2대 1로 꺾은 3위 야마구치 아카네(일본)입니다.



안세영은 야마구치와 상대 전적에서 17승 15패로 앞서있습니다.