[자막뉴스] 소림사를 세계적 브랜드로 키웠지만…6백억 횡령한 '소림사 CEO'의 몰락

중국 쿵푸의 발원지로 알려진 소림사를 세계적 브랜드로 키워내며 '소림사의 CEO'로 불렸던 스융신 전 주지가 횡령 등 혐의로 징역 24년형을 선고받았습니다.



허난성 신샹시 중급인민법원은 스융신에 대해 직무상 횡령과 자금 유용, 뇌물 수수와 공여 등 혐의를 모두 인정해 징역 24년과 벌금 350만 위안, 우리 돈 약 7억 8천만 원을 선고했습니다.



법원은 스융신이 30년에 걸쳐 직책을 남용해 3억 위안, 우리 돈 668억 원 상당을 횡령하고 유용한 것으로 확인했습니다.



스융신은 자신의 유죄를 인정하고 항소하지 않겠다고 밝혔습니다.



판결이 공개된 뒤 중국불교협회는 "법 앞에 만인이 평등하다는 원칙을 보여줬다"며, "이는 불교계 인사들에게 강력한 경고와 각성의 계기가 된다"고 밝혔습니다.



그러면서 이번 판결은 자업자득의 결과라고 강조했습니다.



1965년생인 스융신은 1981년 소림사에 들어가 1999년 주지가 됐으며, 25년 넘게 소림사를 이끌었습니다.



그는 쿵푸 쇼와 영화 촬영, 기념품 판매 등 각종 수익사업을 성공시켜 '소림사의 CEO'로도 불렸습니다.



지나친 상업화 비판 속에서도 소림사를 키워낸 인물로 평가받았지만, 여러 여성과의 부적절한 관계와 사생아 의혹 등 그늘도 깊었습니다.



지난 2015년 제자들의 실명 제보 당시에는 무혐의 결론이 났지만, 당국은 결국 지난해 7월 그를 횡령 등 혐의로 조사하며 승적을 박탈했습니다.



스융신의 몰락은 중국 불교계의 평판에 치명적인 타격을 입히고 제도 개혁을 촉발했습니다.



중국불교협회는 지난해 말 승려들의 행위에 대한 감독을 강화하기 위한 전담 감독기구 설립을 발표했습니다.



(구성 : 심영구, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)