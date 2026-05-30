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골드만삭스 "북중미 월드컵 우승 후보 1순위는 스페인"

유병민 기자
작성 2026.05.30 10:50 조회수
골드만삭스 "북중미 월드컵 우승 후보 1순위는 스페인"
▲ 2026 북중미 월드컵 유럽 예선 튀르키예와 경기에 나섰던 스페인 축구 국가대표

글로벌 투자은행 골드만삭스의 예측 모델이 다음 달 개막하는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 우승 후보 1순위로 스페인을 가리켰습니다.

로이터통신은 오늘(30일) 골드만삭스가 발표한 예측 모델에서 스페인이 올해 FIFA 월드컵 우승 트로피를 들어 올릴 확률이 26%로 가장 높게 나타났다고 전했습니다.

2022년 카타르 대회 준우승국 프랑스가 19%, 우승국 아르헨티나가 14%로 그 뒤를 잇습니다.

월드컵 통산 최다 우승국(5회) 브라질은 8%, '축구 종가' 잉글랜드는 5%로 우승 가능성이 점쳐졌습니다.

은행 측은 체스의 순위 결정 방식에서 유래한 '엘로 평점'(Elo rating) 시스템을 바탕으로 팀의 공격력, 최근 기세와 정신력, 지리적 요인 등 다양한 요소를 반영해 이번 대회 우승 확률을 예측했다고 밝혔습니다.

아울러 1978년 이후 치러진 약 2만 번의 국제 경기 결과를 활용해 우승 확률을 예측한다면서, 이번 월드컵 기간 매일 경기가 끝난 후 업데이트될 것이라고 덧붙였습니다.

스페인은 FIFA 랭킹은 프랑스에 이은 2위이지만, 엘로 평점 순위는 가장 높고 득점력 등에서 높은 평가를 받았습니다.

아르헨티나의 우승 가능성은 직전 대회 정상에 오른 팀이 다음 대회에서 부진한 성적을 보이는 '디펜딩 챔피언 징크스'가 반영돼 낮아졌습니다.

또한 최근 두 대회 연속 결승에 올라 우승과 준우승을 한 번씩 차지한 프랑스는 이번 북중미 월드컵에서는 준결승에서 스페인을 만날 가능성이 높다는 것이 골드만삭스 예측 모델의 분석입니다.

은행 측은 자사의 예측이 도박사들의 배당률과 대체로 일치한다고 밝혔습니다.

그러나 잉글랜드의 경우 과거 대회 성적 부진, 다소 불리한 대진 등 때문에 도박 시장보다 우승 가능성을 낮게 평가했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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