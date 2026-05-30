주수빈, 숍라이트 LPGA 1라운드 공동 6위…최혜진 8위

주수빈이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 숍라이트 LPGA(총상금 200만달러) 첫날 상위권에 이름을 올렸습니다.



주수빈은 오늘(30일) 미국 뉴저지주 갤러웨이의 시뷰 호텔 & 골프 클럽의 베이 코스(파71)에서 열린 대회 1라운드에서 이글 하나와 버디 4개, 보기 하나를 묶어 5언더파 66타를 쳤습니다.



그는 단독 선두 레티샤 벡(이스라엘·8언더파 63타)에게 3타 뒤진 공동 6위로 1라운드를 마쳤습니다.



2023년 LPGA 투어에 데뷔한 이후 우승은 없는 주수빈은 지난 시즌 이후 퀄리파잉 시리즈로 밀려났다가 공동 2위로 통과하며 올해도 LPGA 투어에서 뛰고 있습니다.



이번 시즌엔 이달 초 멕시코에서 열린 리비에라 마야 오픈에서 8위에 올라 첫 톱10을 기록한 이후 2개 대회 연속 컷 탈락으로 주춤한 가운데 이번 대회에 나섰습니다.



이날 10번 홀(파4)에서 1라운드를 시작한 주수빈은 초반 7개 홀을 치르는 동안에는 보기 하나에 그쳤으나 이후 상승세를 탔습니다.



17번 홀(파3)에서 첫 버디를 작성한 데 이어 18번 홀(파5) 이글을 낚았고, 1번 홀(파4)에서 버디를 더하며 3개 홀에서만 4타를 줄였습니다.



이후 5번 홀(파4)과 9번 홀(파5)에서도 버디를 솎아냈습니다.



주수빈은 "초반에 그린 스피드를 따라가지 못했다. 생각보다 빨라서 3퍼트로 첫 보기를 했는데, 그 외에는 괜찮았다"고 자평했습니다.



"멕시코 대회 이후 연속 컷 탈락을 해서 실망스러웠지만, 골프에 대해 많은 것을 배웠다. 그게 제게 큰 도움이 됐다"는 그는 "스스로를 믿는 것이 중요하다"고 말했습니다.



2015년부터 LPGA 투어에서 뛴 투어 최초의 이스라엘 선수인 벡은 개인 최소 스코어 기록과 함께 리더보드 맨 위를 꿰찼습니다.



니콜 브로크 에스트루프(덴마크)는 출산 휴가 이후 15개월 만의 복귀전에서 한 타 차 2위(7언더파 64타)에 올랐고, 아프리차야 유볼(태국) 등이 공동 3위(6언더파 65타)에 자리했습니다.



최혜진은 이글 하나와 버디 4개, 보기 2개를 써내며 4언더파 67타로 공동 8위를 달렸습니다.



주니퍼 장은 공동 13위(3언더파 68타), 박성현과 이소미는 공동 17위(2언더파 69타), 이정은은 공동 31위(1언더파 70타), 전인지와 신인 이동은은 공동 51위(이븐파 71타)입니다.



이번 대회 출전 선수 중 세계랭킹이 가장 높은 7위인 찰리 헐(잉글랜드)은 공동 104위(3오버파 74타)에 그쳤습니다.