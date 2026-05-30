미-쿠바 군고위급, 쿠바 관타나모만 양국 경계서 만나

▲ 미국-쿠바 군 고위급 회동

미국 트럼프 행정부가 중남미의 대표적 반미 국가인 쿠바에 대한 경제적·군사적 압박을 강화하는 가운데 현지시간 29일 양국 군 고위급 인사들이 회동했습니다.중남미 지역의 군사작전을 총괄 지휘하는 미 남부사령부는 이날 SNS에 "프랜시스 도너번 남부사령관이 오늘 쿠바 관타나모만 미 해군기지와 쿠바의 경계 지역에서 호베르투 레그라 소톨롱구 참모본부 제1차장 등 쿠바군 고위급과 만났다"고 밝혔습니다.이어 회동 목적에 대해 "작전 보안 문제에 대한 간략한 의견 교환"이라고 설명했습니다.남부사령부는 또한 도너번 사령관이 기지 관계자들과 함께 "해군 기지의 경계 보안 평가를 지휘하고 부대 보호와 군인 및 그들의 가족의 안전, 작전 준비 태세를 논의했다"고 전했습니다.그러면서 "관타나모만 해군 기지는 서반구의 안보와 안정, 민주주의를 훼손하는 위협에 대응하기 위한 미군의 노력을 지원하는 필수적인 작전 및 병참의 허브"라고 강조했습니다.트럼프 행정부 고위급이 쿠바 측과 회동한 게 공개적으로 알려진 건 지난 14일 존 랫클리프 미 중앙정보국 국장이 이끄는 미국 대표단이 쿠바 수도 아바나를 방문해 현지 당국자들과 만난 이후 두 번째입니다.양국 군 고위급의 회동에 대해 로이터 통신은 "이례적"이라며 도너번 사령관의 쿠바 방문이 "최근 들어 미 남부사령관의 첫 쿠바 방문이며, 쿠바에 대한 미국의 군사공격 가능성에 대한 우려가 커지는 시점에 이뤄졌다"고 짚었습니다.(사진=미 남부사령부 엑스, 연합뉴스)