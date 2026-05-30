김주형, 선두에서 34위로…PGA 투어 찰스 슈와브 2R 부진

▲ 김주형 골퍼

공동 선두를 달리던 김주형이 하루 만에 30위 밖으로 추락했습니다.김주형은 오늘(30일) 미국 텍사스주 포트워스의 콜로니얼 컨트리클럽(파70)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 찰스 슈와브 챌린지(총상금 990만 달러) 2라운드에서 버디 1개, 보기 1개, 더블 보기 1개를 묶어 2오버파 72타를 기록했습니다.1라운드에서 6언더파 64타로 공동 1위에 올랐던 김주형은 중간 합계 4언더파 136타가 되며 공동 34위로 미끄러졌습니다.그는 1번 홀(파5)에서 버디를 잡으며 전날 흐름을 이어가는 듯했으나 이후 좀처럼 타수를 더 줄이지 못했고, 5번 홀(파4)에서 두 번째 샷이 왼쪽으로 휘면서 보기를 적어냈습니다.파 세이브를 이어가던 김주형은 17번 홀(파4)에서 더블 보기를 기록하며 무너졌습니다.티샷이 왼쪽 숲속으로 향했고, 이후 러프 탈출에 애를 먹으면서 총 네 타 만에 그린에 도착했습니다.그는 4.9ｍ 보기 퍼트마저 실패하며 이 홀에서만 두 타를 잃었습니다.임성재는 더 고전했습니다.그는 버디 1개, 보기 7개를 합해 6타를 잃고 중간 합계 6오버파 146타를 기록, 100위 밖으로 떨어지며 컷 탈락했습니다.그는 14번 홀(파4)부터 4개 연속 보기를 써내는 등 라운드 막판 크게 흔들렸습니다.이틀 연속 5언더파 65타를 친 조던 스미스(잉글랜드)는 중간 합계 10언더파 130타를 작성, 단독 1위로 올라섰습니다.마이클 토르비욘슨과 라이언 제라드, 브라이언 하먼(이상 미국), 마쓰야마 히데키(일본)는 중간 합계 9언더파 131타, 공동 2위 그룹을 이뤘습니다.1라운드에서 김주형과 함께 공동 선두에 올랐던 J.J. 스펀(미국)은 두 타를 줄이는 데 그치며 8언더파 132타로 공동 6위가 됐습니다.A.J. 유어트(캐나다)는 이날 7타를 줄이며 중간 합계 7언더파 133타를 기록, 전날 83위에서 무려 72계단 상승한 공동 11위가 됐습니다.그는 16번 홀(파3)에서 홀인원을 작성하는 등 최고의 하루를 보냈습니다.'디펜딩 챔피언' 벤 그리핀(미국)은 공동 34위(4언더파 136타)로 반환점을 돌았습니다.(사진=연합뉴스)